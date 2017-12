Minoristas de EE.UU. cierran robusta temporada de Navidad

Los estadounidenses mostraron su buena disposición a comprar en los días previos a Navidad para registrar la que podría ser la mejor temporada en años.



¿Y por qué no? Un país que adora gastar tiene mucho de qué sentirse bien, con un bajo desempleo y un mercado bursátil sólido. El recuento de la temporada debería ascender a US$ 671,000 millones, un aumento "estelar" del 5.5% con respecto al año pasado, de acuerdo con Craig Johnson, director de la firma de investigación Customer Growth Partners. Ese sería el nivel más alto desde 2005, según sus cálculos.



El momento en que cayó Navidad también ayudó, con un fin de semana completo para que los que dejan todo para última hora pudieran redimirse. Pero los signos de éxito estuvieron presentes todo el tiempo, incluido un yen para artículos para el hogar y productos electrónicos.



Johnson aumentó su previsión para las fiestas previamente este mes, y señaló que los minoristas no tuvieron que recurrir a las rebajas de último momento para atraer a los compradores. Ya estaban ingresando por las puertas digitales o las de ladrillo.



Las ventas hasta Nochebuena fueron de alrededor de US$ 598,000 millones, dijo Johnson en una entrevista con Bloomberg Radio. Él espera que se sumen US$ 73,000 millones adicionales esta semana, dijo



Las estimaciones de ventas del período de fiestas dieron un impulso a las acciones de las tiendas departamentales el martes. JC Penney. subía hasta 9.6% a US$ 3.44 en Nueva York, su mayor ganancia intradía en más de seis semanas. Macy’s Inc. ascendía hasta 5.5%, mientras que Kohl’s registraba un alza del 6.4.