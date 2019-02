Ministro de Vivienda le recordó a Capeco que tuvo un presidente prófugo

Le responde al presidente de Capeco. La semana pasada el presidente del gremio de la construcción, Enrique Espinosa, pidió la renuncia del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, y del presidente de Sedapal, Jorge Bustamante, por el aniego de aguas servidas ocurrido en San Juan de Lurigancho.

"Señores, esto es un problema de políticas y el responsable de esto es el ministro de Vivienda (Javier Piqué) y si el ministro de Vivienda tuviera algo de sangre en su cara debería de renunciar. Lo mismo con el presidente de Sedapal”, enfatizó la semana pasada.

Javier Piqué, ministro de Vivienda, aseguró que no comparte las opiniones del presidente de Capeco y, por el contrario, recordó la participación del gremio en el llamado "Club de la Construcción" y se que tuvo un presidente gremial "prófugo de la justicia" por evasión fiscal.

"​Las críticas hacia mi persona del presidente de Capeco es su opinión personal, pero no las comparto. La verdad es que lo voy a tomar como un halago dado que hubo un presidente de Capeco prófugo (de la Justicia), incluso se manejaban (en el gremio) los temas del Club de la Construcción", refirió en entrevista con RPP Noticias.

A reglón seguido, reiteró que no tiene cuestionamientos contra Espinosa, "pero representa a un gremio que ha tenido problemas en el pasado". ​"En realidad siempre hemos trabajado de la mano con Capeco, incluso hemos tomado las sugerencias que nos han presentado para impulsar la construcción. No sé porque el señor Espinosa ha realizado esas críticas que no comparto", aseveró.