Sorprendido. El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, mostró su sorpresa de que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no haya ejecutado ni un sol de la inversión pública presupuestada, según información del portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

" Me cuesta asumir de que el Midis, que está vinculada a programas de orden social, tenga cero ejecución. Algo debe estar pasando en la información, no puede ser que al quinto mes, un sector relacionado a la ciudadanía, especialmente a los componentes del orden social, tengo cero de inversión", afirmó en Agenda Política.

Según reveló, esta mañana, un análisis de Gestión.pe la inversión pública del Gobierno Central, que comprende los ministerios incluido la PCM, tiene un avance del 19%, menos de la mitad prevista.

Apenas 2 de 18 ministerios tienen un avance de inversión pública superior al 30%, como son el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Interior.

Mientras que un caso extremo se observa en los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene un avance de su inversión pública de 7% y de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que no ha ejecutado ni un sol de la inversión pública presupuestada.

"No quiero pecar con adelantar una opinión porque no he tenido la oportunidad de revisar estos cuadros estadísticos. No los estoy descalificando, pero quiero revisarlos", acotó.