Ministro Ferreyros descarta que ‘guerra comercial de Trump’ afecte al Perú

El ministro de Comercio Exterior y Turismo Eduardo Ferreyros descartó que la “guerra comercial” desatada por la anunciada subida de aranceles del presidente Donald Trump vaya a afectar al Perú.

“Las guerras comerciales siempre son malas. No sabemos porque no ha sido publicada la medida exacta que va a tomar el presidente Trump, pero va a ir dirigida a la protección del acero y el aluminio. En principio, si medida es que va a subir esos aranceles, al Perú no le afecta, porque tenemos un TLC, donde nuestros aranceles están anclados”, dijo Eduardo Ferreyros en entrevista con RPP Noticias.

“Si la medida que toma el presidente Trump es subir el arancel que aplican a todo el mundo, con las excepciones de los que tienen acuerdos comerciales, al Perú no le va a afectar y vamos a seguir exportando”, agregó el titular del Mincetur.

El ministro Eduardo Ferreyros sólo ve que la afectación al Perú podría ser de manera indirecta, ya que China y Estados Unidos - que no tienen un TLC firmado entre ellos - podrían entrar a responderse la subida del arancel de un producto con otro producto.

“Es muy probable que China responda con otro producto. En algún momento puede haber un cruce en las cadenas globales en que puede afectar al Perú. Pero que sea un golpe directo al Perú para frenar las exportaciones, por lo que sabemos y la información que tenemos, no va a afectarlo”, explicó el ministro.

“La guerra comercial comienza cuando un país siente que injustamente le están poniendo una barrera”, comentó.

El aumento del arancel del acero, indicó, repercutirá en un aumento de US$ 800 en el precio de los autos en Estados Unidos, por lo que dijo que el proteccionismo “es un error”. “La solución facilista, inmediata, es comenzar a frenar las exportaciones en lugar de estar buscando cómo ser más competitivos”, indicó.

“No conozco país que haya ido por el lado del proteccionismo que haya tenido éxito en el largo plazo”, dijo.

Resaltó, en ese sentido, la reciente firma del TLC con Australia y el acuerdo del TPP sin Estados Unidos. “Vamos en ese camino y ha demostrado ser exitoso. En Perú no vemos que las empresas estén cerrando todos los días, ni que las exportaciones estén cayendo, si no todo lo contrario”, indicó.

Por otro lado, reiteró su estimado de superar los US$ 50,000 millones en valor de exportaciones para este 2018. En tanto, para el 2021, recalcó que el presidente Kuczynski ha estimado US$ 60,000 millones en valor de exportaciones, pero el ministro es más optimista y cree que el Perú exportará US$ 70,000 millones.