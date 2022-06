En abril, desde el Gobierno de Pedro Castillo se presentó un proyecto de ley ante el parlamento -que fue finalmente fue aprobado- la cual exoneró del Impuesto General a la Ventas (IGV) hasta el 31 de julio a cinco productos de la canasta básica familiar para paliar así el alza en sus precios. Estos fueron el pollo, los huevos, las pastas, el azúcar y el pan.

En diálogo con RPP, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, reconoció que esta medida no ha tenido los efectos esperados en el precio final a los consumidores de estos productos ya que ha tenido un mayor impacto -precisó- “en la cadena formal y en la cadena informal, no tanto”.

“(Si hay 85% de informalidad, ¿a quién estoy retirando el IGV, a los que más tienen? Se le advirtió ministro de que un bono era más eficiente, ¿tiene presiones en los Consejo de Ministros?) La medida es técnica, pero hay que verla como parte de un conjunto de medidas. Bonos también hemos trabajado. Se ha dado una subvención a los programas sociales. Es un conjunto de medidas. No es la única medida”, dijo.

“Es cierto. La exoneración del IGV de manera temporal no ha tenido los efectos que nosotros esperamos. Eso es indudable. (La exoneración del IGV) Ha tenido un mayor impacto en la cadena formal mientras que en la cadena informal, no tanto”, agregó.

A reglón seguido, dijo que si no se hubiera exonerado del IGV al pollo -por ejemplo- su precio hubiera sido mucho mayo considerando que el precio del maíz a nivel internacional, que es uno de los principales insumos en la cadena de producción del pollo, se ha mantenido alto.

“Efectivamente esta medida (exoneración del IGV a cinco productos de la canasta básica), luego de la evaluación que se hace, hay que tomar otro tipo de medidas más focalizadas y más eficientes”, remarcó.

-Bono alimentario será menos de S/ 500-

El ministro de Economía y Finanzas dijo que se tiene toda la logística y experiencia para la implementación de la entrega de bonos a las familias que se verían afectadas por una crisis alimentaria. “Se tiene que hacer -obviamente- una actualización y mejora de los padrones para lograr una mejor focalización”.

Recordó que los principales problemas que se enfrentan respecto a la entrega de bonos es que lo reciban personas que no lo necesitan y que los que necesitan no están en el padrón. “Lo que me enfocó -todos los días- desde el MEF el mayor esfuerzo para impulsar y mantener no solo la estabilidad macroeconómica sino también tomar medidas focalizadas tomando en cuenta a las personas menores ingresos”.

Respecto al bono alimentario dijo que será menos de S/ 500. “No es S/ 500, es lo que estamos afinando. Va ser un poco menos”, adelantó. Recordó que se tiene previsto destinar S/ 2,000 millones para la entrega de un bono alimentario para las familias de menores recursos, una medida que busca paliar el impacto de la inflación.

“Esta segunda etapa incluye los S/ 2,000 millones que hemos planteado como proyecto ley ante el Congreso para mediante un crédito suplementario, generar estos recursos adicionales. Este espacio para incorporarlo al presupuesto. Esto va a tener dos etapas y vamos a empezar nuevamente a focalizarnos en usuarios de programas sociales”, explicó.

Agregó que “ no basta ” la intención del MEF, ya que es un “ trabajo de equipo ”.

Sobre el paro de transportes -anunciado para mañana- precisó que “en estos momentos” un equipo del MEF juntos con los equipos del MTC y PCM “están trabajando para lograr un consenso con los transportistas. Hay que hacer un buen balance entre las necesidades del sector transporte y de todos los ciudadanos del país. Las medidas que se tomen tienen que ser responsables ”.

