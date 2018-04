Ministro Daniel Córdova ofreció a su viceministro para finalizar huelga de pescadores

Apenas juramentó Daniel Córdova, como ministro de la Producción, dijo lo que días antes había mencionado el primer ministro César Villanueva, de darle un enfoque a la pesca artesanal.

Así, apenas ingresó había la convocatoria a una huelga, por dos aspectos, la operación del desembarcadero de Pucusana y los temores frente a la concesión petrolera en el mar, entre Chimbote y Huarmey.

Ante ello, el ministro de la Producción, Daniel Córdova se reunió con los pescadores artesanales, sin el viceministro de pesca – de ese momento – Héctor Soldi, y durante la sesión ofreció el cambio de viceministro, a cambio de levantar la huelga, según reveló Panorama.

“Es que de repente no es muy correcto, pero lo voy hacer… y el tema es el siguiente… Uds. me solicitan el cambio de viceministro, eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?”, dijo Daniel Córdova en el video.

Daniel Córdova, ministro de la Producción. (Video 2: Captura Panorama)

El ministro Córdova solo atinó a responder que apenas llegó, le pidió respuestas a Héctor Soldi, ex viceministro de pesca, pero que recibió “respuestas poco profesionales”.

Asimismo, dijo que el ex funcionario le dio respuestas sin diagnóstico ni plan de acción, e incluso mencionó que percibió “una expresión de maltrato y hasta de discriminación acerca de los pescadores artesanales”

Pese a que días antes, en entrevista en RPP dijo que no ofreció al viceministro de pesca, en el video se muestra que si lo hizo.

“Es imposible trabajar con una persona que tiene un manejo político”, explicó Córdova en la entrevista en Panorama, pues indicó que el ya tenía la decisión tomada, la salida del viceministro Héctor Soldi y que solo fue parte de la negociación.

En repetidos momentos dijo que no entendía como había llegado la grabación, tras indicar que, “a mi lo que me parece incorrecto es que un ministro de Estado este grabado por un viceministro en funciones”, para luego indicar que a la reunión asistió un asesor del viceministro.