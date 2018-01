Ministro Barreda propone que el Consejo Nacional de Trabajo lo presida persona de consenso

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Barreda, señaló que se debe sacar al CNTPE de la lógica del ministerio y que tenga un camino institucional y de propuestas más allá de las funciones del ministro.

"Incluso lo puede presidir una persona de consenso por parte de los trabajadores y empresarios, y que no sea el titular del sector. Esta iniciativa, desde luego, debe ser aprobada por esta instancia”, agregó el titular del MTPE.

Indicó que cree en un Consejo Nacional de Trabajo con autonomía para llamar al gobierno como una parte más del tripartismo.



Javier Barreda consideró necesario reactivar el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) con una institucionalidad distinta a la que venía funcionando.

“No se puede reactivar el CNTPE como estaba antes. He sugerido y consultado, no con todas las centrales sindicales ni con todos los gremios empresariales, la necesidad de darle una institucionalidad diferente”, manifestó Javier Barreda.



Además, el ministro Barreda sostuvo que hay gremios organizados que piden estar y microempresarios que no tienen voto en el CNTPE.