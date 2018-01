Ministro Arista: “Vamos a comprar la papa con regalías mineras de los gobiernos regionales”

El flamante ministro de Agricultura José Arista señaló que los cinco gobiernos regionales utilizarán los recursos de regalías mineras para comprar la sobreproducción de papas, tal como acordó ayer su sector con los productores de papa que estaban en protesta.



“Vamos a utilizar esos recursos de regalía minera, un millón y medio por cada uno de estos cinco departamentos para comprar la papa”, señaló el titular del Minagri en entrevista con RPP Noticias.

“ Es una medida de emergencia, coyuntural, totalmente de corto plazo, que no debería repetirse, si es que hacemos bien nuestra tarea todos”, agregó. La papa se repartirá entre programas sociales y comedores populares, pero no de golpe a fin de que no vuelva a subir rápido el precio.

El paro se levantó ayer, pero en Huancayo y Huancavelica continuaban las protestas.

“En el caso de la papa, lo que ha sucedido no es la importación, que llega apenas al 1%, son 50 mil toneladas, frente a 4,500 millones de toneladas que tenemos”, dijo el titular del Minagri (Video: RPP).

¿Por qué cayó el precio?

La protesta de los productores inició dos días atrás por el bajo precio de la papa, aunque el ministro dijo que el movimiento de los agricultores se venían gestando hace un mes y medio, según datos de inteligencia.



“Lo que pasó fue que por un efecto climático, han coincidido la siembra en varias regiones”, indicó. “El caso de la papa sucede en todos los productos agropecuarios: el efecto telaraña”, prosiguió.



“Hoy te metes a producir porque el precio está alto. El próximo año el precio está bajo. Nadie se mete a producir, y otra vez sube el precio. Hay que corregir un poco esa distorsión”, añadió el ministro José Arista.

Datos

El titular del Minagri dijo que en su gestión evaluará de qué manera amplía el mercado a la papa, pero que aún el Perú no exporta ese producto por problemas fitosanitarios. Citó los casos de Holanda y Bélgica, que sí exportan papa.



Señaló que el monitoreo de la producción de papas a nivel nacional es una tarea a las que el Minagri ha faltado. “Aceptamos ahí la culpa y esa es tarea total del Minagri”, indicó.



En otro momento, explicó que en lo que es papas fritas para pollerías, el 90% corresponde a producción nacional y el 10% es papa importada.



Además, el 1% del total de sembríos tiene semillas certificadas, lo que combate los virus que merman la producción. “Esto genera más kilos por hectárea”, indicó.