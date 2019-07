Ministra Fabiola Muñoz: "El Valle del Tambo no se quedará sin agua" por Tía María

La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz anunció a su llegada a Arequipa, que el Ejecutivo tiene toda la disposición de iniciar un diálogo con la población del valle del Tambo y sus autoridades locales, y evitar así mayores conflictos por la ejecución del Proyecto de Tía María.

Resaltó que, está trabajando por recuperar la confianza de la gente y por ello se encuentra también en esta región el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, a la espera de que se acepte la conformación de una Mesa de Diálogo.

"El diálogo es la mejor manera de avanzar y construir un país diferente. Venimos por nuestras agendas sectoriales, pero dispuestos plenamente al diálogo, sé que hay presión de la población, pero debemos sumar esfuerzos para sentarnos a la mesa, cambiar un conflicto por una oportunidad", afirmó.

REPRESA YANAPUQUIO



La ministra hizo además un anuncio importante sobre el futuro hídrico para el Valle del Tambo. Informó que no se quedará sin agua, pues su sector viene trabajando en hacer viable la ejecución de la represa Yanapuquio.

Resaltó que se hicieron ya los primeros estudios técnicos y que en los próximos días se iniciará un segundo concurso público para contratar a la empresa que elaborará los expedientes.

"Es un compromiso que tenemos como Estado, evaluamos y vimos que no se dieron las condiciones para Paltuture, pero Arequipa no puede esperar y por eso estamos trabajando en la represa Yanapuquio, vamos a demostrar que sí tenemos decisión, el Valle del Tambo no se quedará sin agua" , remarcó.

Agregó sin embargo que para lograr el desarrollo hídrico de la región, es necesario trabajar articuladamente entre el gobierno nacional, regional y local.

Asimismo, dijo que se tiene que tomar en cuenta que hay cultivos que demandan mayor cantidad de agua, y se tiene que migrar a cultivos según la territorialidad y las condiciones climáticas de determinado lugar.

La ministra Fabiola Muñoz llegó a la Ciudad Blanca para cumplir una agenda sectorial, de coordinación de proyectos agrarios con las opas adscritas al Minagri y con la gerencia regional.