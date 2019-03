Ministra de Agricultura a productores: No se puede paralizar la importación de arroz

Durante una reunión que sostuvo la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, con productores arroceros y representantes de las juntas de usuarios de Camaná, el valle del Tambo, Ocoña y Majes en Arequipa aseguró que no se puede paralizar la importación de arroz, ante la solicitud de los productores.

"No es verdad que vayamos a cerrar los mercados (de importación), no se puede decirle a los productos que no entren . Lo que sí tenemos que hacer es competir con mejores condiciones. Los costos de producción son muy altos y tenemos que bajar esos costos", precisó la ministra.

A su vez, durante su intervención, la ministra refirió que debe trabajarse una estrategia que promueva la asociatividad de los productores, y que ello, les permita lanzar una marca colectiva, que les genere valor a su producto.

"Por ejemplo, los productores de castaña en Madre de Dios, comercializan con su marca propia y sello de castaña peruana. Hay que trabajar en eso para darle valor agregado al arroz del sur, para que se exporte y se sepa que ese arroz es de Arequipa", resaltó.

En ese sentido, enfatizó que que existe un compromiso de su gestión por trabajar en identificar soluciones y llegar hasta el lugar donde se encuentren los problemas, para conocerlos directamente y no hacer funciones de ministra desde un escritorio.

Por ello, específicamente en el tema del arroz, consideró que se trabajará en una mejor planificación de la cosecha para que zonas donde no se debe producir, no compitan con zonas donde sí se debe producir por tener mejores condiciones climáticas y de tierras.

En el encuentro, celebrado hoy en Camaná, participaron también los congresistas, Sergio Dávila y Justiniano Apaza. Asimismo autoridades locales como el alcalde de Camaná, Marcelo Valdivia.

Muñoz anunció, asimismo, que el próximo 01 de abril, una comitiva del Minagri, integrada por el viceministro de Políticas Agrarias, participará de una Mesa Técnica en la sede del Gore Arequipa, a fin de encontrar alternativas que potencien la actividad arrocera en el sur del país.

Los cuatro temas centrales a tratar, que responden a la demanda de los productores serán: la importación de arroz, los costos de producción, que indican son altos, la comercialización a los programas sociales del Estado y elevar la competitividad.

Reiteró, ante los pedidos de paralizar las importaciones de arroz, que en la Mesa Técnica -que se llevará a cabo este lunes- se propondrán alternativas para que nuestro grano tenga mayor demanda, mejorando su calidad y logrando que el productor tenga acceso a semillas certificadas del INIA.

Más temprano, la ministra Fabiola Muñoz, visitó los puestos de control del Senasa y de Serfor, para conocer su operatividad y eficiencia. Asimismo recorrió las instalaciones de la Estación Experimental Santa Rita del INIA, a fin de ver las condiciones en las que trabajan sus profesionales.