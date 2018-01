El nuevo ministro de Salud, Abel Salinas comenta los planes y cambios que le quiere dar al Sistema Integral de Salud (SIS), conozca los alcances.

¿Cómo atenderán las deudas que tiene el Ministerio de Salud al SIS?

Hay deudas y dudas, porque es cierto con el tema de los famosos negociados en el SIS ha estado reembolsando con diferentes tarifas y costos a algunos terceros , entonces se han encontrado algunas cosas que para mi gusto se han demorado en resolverse porque los que se están perjudicando afectando a los que sí tenían que beneficiarse con el SIS.

¿Negociados?

Me refiero al pago de terceros, por ejemplo, a un establecimiento porque son procedimientos, equipos, etc, que si la institución pública no lo tiene hay que contratarlo, pero ahí viene todo un tema porque hay un rango de tarifas, de cumplimientos y de calidad, inclusive yo creo que para la atención.

¿Pero se debería investigar o denunciar si es el caso de un negociado?

Siempre ha existido, pero pienso que debería regularse mejor. El tema clave es la regulación, es igual que en las camas hospitalarias: a veces nos faltan camas en cuidados intensivos, etc., y pudiera existir que el privado lo tiene, pero si no tenemos la capacidad de regular, cómo se los damos. Hay instituciones privadas serias que lo van hacer, pero sino está bien regulado va a ver el aprovechamiento de muchos, de manera que regular eso mejor.

¿De qué manera?

Si yo me doy cuenta que s e están pagando cosas indebidas lo primero que yo hago es cerrar la llave, no pagar nada, pero perjudico a quienes sí lo necesitan , de manera que eso hay que resolverlo de inmediato. Lo que creo que en el marco del aseguramiento universal y en el marco de lo que significa un Seguro Integral de Salud, yo creo que hay cosas que tendríamos que cambiar la lógica. En el marco del aseguramiento universal de la Ley 29344, establecemos el sistema contributivo que son los que tienen trabajo formal aportan y se atienden en la Seguridad Social y tengo la información de que eso está creciendo en los últimos tiempos.

¿Se tendrá que pagar? ¿Cómo planean hacerlo?

Lo que es bueno, tenemos un segundo régimen que es el semicontributivo que es el que puede pagar, pero no tiene un trabajo formal, pero no tienen un trabajo formal y es subsidiado para los que estén por debajo de la línea de pobreza, pero resulta que ese régimen semicontributivo no representa ni siquiera el 1% del SIS, entonces algo paso, que ese régimen semicontributivo se ha ido al subsidiado y todo el mundo dice, no es que hay muchas filtraciones.



Pero si filtran...

A veces para evitar que se filtren, yo puedo poner una serie de candados, y puedo decir mañana sacamos un millón de gente, pasado mañana 500,000 hasta que los 3 o 4 millones que están demás lo sacamos, y ¿a dónde van? Y ¿qué hacemos? ¿Cuántos gastamos en eso? Y lo que gastamos en poder filtrar o disminuir la filtración son recursos que se van a quitar para el subsidiado.

¿Y cómo se planea realizar la selección de los semicontributivo?

Yo creo acá debe crearse algo más que en las próximas semanas lo estamos trabajando para ese grupo, para el semicontributivo, para ese grupo de informales que si tienen capacidades y que todos los conocemos.

¿Qué planean hacer?

Establecer un tema de primas, algo de eso, no quiero adelantar más porque lo estamos construyendo, será lo que vamos a ofrecer en el semicontributivo.

¿Habrá menos beneficiarios del SIS?

Tenemos 16 millones en el SIS , porque ha ido creciendo y en último gobierno creció enormemente. El número de usuarios del SIS significa que los pobres no están disminuyendo, entonces la lógica y ojalá, y esto parece una paradoja, y yo estaré mucho más contento cuando se diga ya tenemos menos personas en el SIS porque significará que más gente ha salido de la pobreza o más gente entro el semicontributivo, porque tiene una posibilidad aceptable y de calidad para atenderse.