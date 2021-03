El Anexo N°5 de la Ley de Presupuesto del Sector público contiene un listado de obras priorizadas que deben ser financiadas directamente por el Estado. En dicho anexo, se contempló un total de 89 proyectos de municipalidades y regiones vinculados al sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que para concluirlos requerirían poco más de S/ 525 millones.

Sin embargo, con la aprobación de la Ley de Presupuesto, el importe asignado para este grupo de obras fue S/ 172.5 millones (32% de lo que se requería), por lo que no se podría cubrir S/ 352.5 millones este año. “El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) no tiene espacio fiscal para atender ello en este momento”, subrayó en la Comisión de Presupuesto del Congreso Rodolfo Acuña, Director General de Planeamiento y Presupuesto del MVCS.

Frente a ello, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández, mencionó que continuarán gestionando ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder completar estos recursos, pero también tendrían que explorar otras fuentes de financiamiento (por ejemplo, que los gobiernos subnacionales asuman con recursos propios el presupuesto que resta de algún proyecto).

Recursos asignados

Sumado a la falta de recursos, no se ha logrado transferir la totalidad del presupuesto con el que sí se cuenta (los S/ 172.5 millones). La Ley de Presupuesto del Sector Público estableció que hasta el 10 de febrero los ministerios debían presentar ante el MEF sus propuestas de decreto supremo en donde se señale las transferencias a regiones y municipalidades, una vez que estos últimos hayan solicitado -con sustento- presupuestos para sus proyectos de inversión contemplados en el anexo N°5 de dicha ley.

Con el plazo vencido, Acuña explicó que se logró aprobar por decreto supremo la transferencia de S/ 99.6 millones para 48 de estos, dejando un monto no gestionado de 41 proyectos y recursos por S/ 72.9 millones.

De los proyectos que recibieron transferencias, solo 11 de ellos alcanzaron el 100% de los recursos que necesitaban, mientras que 37 lograron un financiamiento parcial, tal como se determinó durante el debate presupuestal, señaló Acuña.

De los proyectos que no tuvieron luz verde, 39 de ellos están observados o en etapa de revisión, uno se encuentra apto (no alcanzó ingresar durante la fecha establecida), y otro no corresponde a la cartera.

Para atender estos proyectos que quedaron fuera, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicitó al Ministerio de Economía que amplíe el plazo establecido para que los gobiernos subnacionales puedan subsanar las observaciones a sus proyectos y presenten nuevamente el requerimiento de presupuesto para sus obras.

Piden extensión del plazo

En la Comisión de Presupuesto del Congreso existe un proyecto de ley para extender a marzo el plazo que tienen los municipios y regiones para solicitar transferencias para sus proyectos contemplados en el Anexo N° 5 de la Ley de Presupuesto. Ante ello, el MVCS respaldó la medida, pero pidió que la extensión sea hasta abril o mayo.