Ministerio de Agricultura: se fusionarán varios programas por reestructuración

La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz Dodero, dio a conocer que el proceso de conversión que el Gobierno planifica para su sector, que pasaría a llamarse Ministerio de Desarrollo Agrario, requerirá la fusión de varios de los programas existentes, con el fin de mejorar su eficiencia.

El último miércoles, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que convertiría al Ministerio de Agricultura (Minagri) en el Ministerio de Desarrollo Agrario. Este proyecto será presentado al Congreso, que deberá discutirlo. Muñoz espera su pronta aprobación y que la reestructuración culmine a fines de este año.

"Esto tiene como objetivo reestructurarnos para servir mejor, y eso implica que algunos de los programas que tenemos probablemente van a tener que fusionarse. No significa que esta medida sea tomada para botar a la gente, esa no es la razón, porque nosotros tenemos gente pero no estamos haciendo un uso eficiente de la labor de nuestra gente", dijo Muñoz tras la convocatoria al IV Premio Nacional Cultura del Agua 2019, organizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El renovado ministerio estará conformado por dos viceministerios, uno de Agricultura Familiar y otro de Servicios Agrarios. Las denominaciones de esta división, según explicó la ministra, se escogieron con el objetivo de que el ministerio este orientado a atender las demandas de los pequeños agricultores y lograr que el sector forestal esté representado.

"El 97% de los productores agrarios en este país forman parte de la agricultura familiar. Necesitamos ser conscientes de que justamente es esa agricultura, la más pequeña, la más alejada (...), pero es la que tiene menos conectividad, menos servicios, menos acceso a programas", explicó.