Minería ilegal: bienes incautados en La Pampa ascienden a S/ 54 millones

Los bienes incautados en la zona de La Pampa (Madre de Dios) ascienden a S/ 54 millones, informó el ministro del Interior, Carlos Morán, durante el ingreso de las fuerzas del orden a esta zona usada por la minería ilegal.

El ministro precisó que en la primera fase de la operación Mercurio 2019, que busca erradicar la minería ilegal de la zona de amortiguamiento de la Reserva Tambopata, fueron detenidas 80 personas para las investigaciones y se rescató a 51 víctimas de trata.

Entre los bienes incautados figuran 203 motores, 76 balsas, 56 dragas, 132 tolvas, 141 quemadores de oro, 8 motosierras y 15 vehículos, entre otros, artefactos empleados en esta ilegal actividad.

Morán, quién participó en la instalación de la Base Temporal Mixta de Alta Movilidad en el campamento Alfa, aseguró que la Policía cumplió con éxito la primera fase de interdicción para tomar control de esta zona.

En la segunda fase de consolidación en La Pampa participarán 320 efectivos policiales, quienes, en conjunto con la fiscalía y las Fuerzas Armadas, permanecerán en esta zona por 180 días.

"La Pampa es una herida abierta, estamos participando diferentes sectores para darle sostenibilidad a la presencia del Estado. De las palabras estamos pasando a los hechos", afirmó.

Seguridad

El ministro Morán, asimismo, anunció el incremento a 100 del número de efectivos policiales en el distrito de Tambopata, para reforzar la seguridad ciudadana.

A fin de prevenir que las actividades delictivas que confluían en La Pampa, se desplacen hasta esta zona, al verse erradicados.

Anunció, en esa misma línea, el fortalecimiento del trabajo de investigación criminal y de inteligencia, así como la fiscalización a locales nocturnos y a la presencia de extranjeros en la zona.

"La presencia de la Policía será activa, habrá patrullaje en la zona, me he reunido con operadores turísticos para que las acciones en La Pampa no afecten está. Madre de Dios tiene prioridad para disminuir los índices de inseguridad", refirió.