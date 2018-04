Minería e hidrocarburos: ¿Cómo le va a ambos sectores?

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en 2017, el sector minería e hidrocarburos alcanzó un crecimiento real del 3.2% con respecto a 2016, al pasar de un valor de S/ 69,446 millones a S/ 71,659 millones, y obtuvo una participación del 13.9% del PBI real del año, indica ComexPerú.

Dentro de este sector, la producción minero-metálica aumentó un 4.2%, pero la del sector hidrocarburos cayó un 2.4%, lo que limitó el crecimiento del sector minería e hidrocarburos a nivel agregado.

Como se puede observar en el gráfico anterior, de 2009 a 2017, el PBI real del sector tuvo un aumento considerable, al pasar de S/ 50,076 millones a S/ 71,659 millones, lo que evidencia un crecimiento acumulado del 43.1%, equivalente a un crecimiento promedio anual del 4.6%.

Mineria Mineria Difusión

El mayor crecimiento se dio en 2016 (+16.3%), cuando las minas Las Bambas y Cerro Verde alcanzaron su nivel óptimo de producción.

En cuanto al sector minero-metálico, entre los minerales que favorecieron el buen desempeño del sector en 2017 se encuentran el cobre, cuya producción creció un 4.5%, principalmente debido a la mayor producción de Las Bambas y Toromocho; el zinc (+10.2%), gracias a la mayor extracción de Antamina; y el molibdeno (+3.3%), por la mayor producción de Cerro Verde, Toromocho y Las Bambas, de acuerdo con el Reporte de Inflación del BCRP de diciembre de 2017.

En lo que respecta al sector hidrocarburos, cuya producción cayó un 2.4% en 2017, este se descompone en petróleo, gas natural y líquidos de gas natural. La producción del primer componente creció un 7.7%, principalmente debido al reinicio de la producción en el lote 192 a partir de febrero, según el BCRP.

Sin embargo, el crecimiento del petróleo fue opacado y revertido por las menores extracciones de los otros dos componentes, las cuales, a su vez, se debieron a las menores exportaciones del lote 56 (Pluspetrol) y a la menor demanda de gas por parte de las generadoras termoeléctricas, en perjuicio del lote 88 (Pluspetrol).

EN LO QUE VA DEL AÑO

En enero de 2018, la producción del sector minería e hidrocarburos en agregado cayó un 1.5% con respecto al mismo mes de 2017, pese al desempeño positivo de los hidrocarburos (+1.1%), pues esto no fue suficiente para compensar la caída en la producción minero-metálica (-2%), la cual se asoció, principalmente, a una menor producción de concentrados por las menores leyes al momento de extracción, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por otro lado, en febrero del presente año, el resultado positivo del sector se exacerbó, al registrar una caída del 2.4% con respecto a febrero de 2017, debido a la menor producción de hidrocarburos (-24.6%), lo cual respondió a menores extracciones de gas natural (-46.3%) y líquidos de gas natural (-28%).

Asimismo, la producción minero-metálica se incrementó un 1.4% debido a aumentos en las extracciones de zinc, hierro, cobre, entre otros, según el INEI. De este modo, el sector minería e hidrocarburos ha exhibido una disminución a lo largo del presente año.

De mantenerse esta tendencia a lo largo del año, se interrumpiría el casi constante crecimiento que ha venido registrando. Si, como ha ocurrido últimamente, las condiciones de extracción minera y de hidrocarburos se tornan desfavorables, son urgentes políticas que busquen dinamizar el sector.

Aunque la producción minera y de hidrocarburos depende en gran medida de las condiciones extractivas, el Estado no debe quedarse con los brazos cruzados. Por ejemplo, tal como lo mencionamos en el Semanario N.º 887, se debe evitar la propagación de conflictos sociales que impidan el desarrollo de la actividad, y también agilizar los trámites para los permisos de explotación.

¿Y LAS EXPORTACIONES?

​En 2017, las exportaciones minero-metálicas aumentaron un 25.5% con respecto al año anterior, al pasar de US$ 21,048 millones a US$ 26,406 millones. Los principales productos exportados fueron los minerales de cobre y sus concentrados, con un valor de US$ 11,975 millones y un crecimiento del 37.2%; el oro (US$ 7,091 millones; +7.2%); los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (US$ 1,774 millones; +28.7%) y los minerales de zinc y sus concentrados (US$ 1,568 millones; +31%).

Por su parte, en lo que respecta al sector hidrocarburos, que se divide en petróleo y derivados, los envíos peruanos al exterior crecieron un 51.5%, al pasar de US$ 2,306 millones en 2016 a US$ 3,493 millones en 2017. Los principales productos exportados fueron el gas natural licuado, con un valor de US$ 772 millones y un crecimiento del 47.5%; los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (US$ 706 millones; +20.9%) y los demás fueloils (US$ 508 millones; +196.5%).

Así, pese a la disminución en la producción de gas natural en 2017, el valor de las exportaciones de este producto aumentó debido a un mayor precio que compensó las menores cantidades enviadas.