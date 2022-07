La actividad minera generó S/ 1,678 millones (unos US$ 422 millones) para las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, ubicadas en el sur de Perú, de enero a mayo de este año, debido al canon, regalías y derecho de vigencia, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según el Boletín Estadístico Minero del Minem, los recursos transferidos a las siete regiones, con los principales yacimientos mineros en cobre, oro y plata en el país, contribuyen de “manera importante a la continuidad de las actividades económicas regionales”.

El concepto de canon minero ascendió a S/ 974 millones (US$ 245 millones), entre enero y mayo pasados, y es recibido por los gobiernos regionales para la ejecución de obras públicas en sus localidades.

Por su parte, las regalías mineras fueron mayores a S/ 698 millones (US$ 175 millones) debido al incremento de la producción minera en esos meses, en respuesta al alza del precio de los metales, especialmente el cobre, en el mercado internacional.

Además, esas regiones recibieron S/ 6 millones (US$ 1.5 millones) por derecho de vigencia y penalidad, que es el pago hecho por los mineros para mantener la vigencia de su concesión.

Estos recursos son “una fuente de financiamiento importante” para los gobiernos locales porque les permite mejorar la calidad de vida de sus pobladores, que residen en las áreas de influencia de los yacimientos, indicó el ministerio en el boletín.

La región de Tacna, fronteriza con Chile, encabeza el listado de localidades más beneficiadas por la minería con S/ 466 millones (US$ 117 millones) en transferencias recibidas, seguida por su vecina Moquegua con S/ 308 millones (US$ 77 millones) y Arequipa con S/ 297 millones (US$ 74 millones).