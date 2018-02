Mineras de oro recuperan atractivo con más acuerdos a la vista

Las compañías mineras de oro vuelven a ser atractivas después de años de recortes de costos, y la industria “tiene mucho más margen” para fusiones y adquisiciones, según Stephen Land, gerente principal del Franklin Gold and Precious Metals Fund de US$1.020 millones.

Un índice de grandes productores de oro se negocia a 16 veces las ganancias estimadas, el nivel más barato en relación con el Promedio Industrial Dow Jones en un año, según datos compilados por Bloomberg. Los precios del oro avanzaron el año pasado más que nunca desde 2010, pero las alzas de las acciones de oro se desaceleraron respecto de un año antes.

“Hay algunas valuaciones fuertes”, dijo Land, cuyo fondo perdió aproximadamente un 10% en los últimos 12 meses, en una entrevista telefónica desde San Mateo, California. “Nos sorprendió cuántas acciones de oro tuvieron un desempeño inferior al precio del metal”.

El lingote se vio impulsado por un dólar más débil, las turbulencias geopolíticas y la preocupación por una posible caída de las acciones mundiales, lo cual contribuyó a aumentar la demanda del metal como reserva de valor. El BI Global Senior Gold Valuation Peer Group se desplomó 2,6 por ciento el martes, la mayor caída intradía en cuatro meses. Está un 1,4 por ciento más alto que en los últimos 12 meses, mientras que el metal precioso subió 12 por ciento.

El Franklin Gold & Precious Metals Fund avanzó apenas más del 1 por ciento este año. Actualmente posee acciones de B2Gold, que según Land, resulta atractiva dado que está aumentando la producción y reduciendo los costos.



Otras tenencias, como Newcrest Mining Ltd. y AngloGold Ashanti Ltd., tienen activos de minería de larga duración que están subvaluados, dijo.



Al fondo también le gustan los productores de una sola mina, como Guyana Goldfields Inc. y Detour Gold Corp., porque tienen valuaciones con descuento, perfiles de producción sólidos y balances generales fuertes, dijo Land.



Land también espera ver un aumento de las fusiones y adquisiciones en el sector ahora que las empresas mineras buscan nuevos proyectos para reemplazar depósitos que se agotan.



“Si podemos hacer que los inversores vuelvan a concentrarse en el crecimiento de la producción de oro, eso probablemente actúe como un gran disparador de más fusiones y adquisiciones, ya que muchas de esas compañías tienen perfiles de producción en baja”, dijo. “Muchos de los planes de exploración no son lo bastante grandes como para compensar el envejecimiento de las minas existentes”.