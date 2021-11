El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prevé concluir antes de fin de año con la elaboración de propuestas de normas para dinamizar al subsector hidrocarburos y promover la masificación del gas natural, según anunció el director general de hidrocarburos, Erick García.

En un evento sobre gas natural transmitido por Gestion.pe, García señaló que en el tema de la masificación elaboran una ley que permita establecer una tarifa única para el uso de ese combustible a nivel nacional.

Explicó que esa y otras iniciativas, por ejemplo, relacionadas al desarrollo de más infraestructura para el transporte del gas, y para su uso por la industria, lo plantearán a la Comisión Multisectorial encargada de hacer propuestas para la masificación del gas, y que debe evacuar su informe en un plazo de 60 días.

Diferencia tarifaria

Aunque García no dio detalles sobre qué contendría una ley que fije una tarifa única, Miguel Maal, gerente general de Promigas Perú, señaló que han planteado una propuesta en ese sentido, y que su objetivo es dar equidad en el precio del gas que se cobra en concesiones del norte y del sur (con respecto a las de Lima, Callao e Ica).

En concesiones de la capital e Ica, la tarifa al usuario final es de US$ 11.00 por millón de BTU, pero en la concesión del norte (a cargo de Quavii) es de US$ 16.9, y en la del sur (que administra Petroperú) es de US$ 19.5.

Comercialización

De otro lado, el director de hidrocarburos señaló que también alistan el reglamento para la comercialización de gas natural licuefactado (GNL), y que, según indicó, se constituirá en la herramienta principal para la masificación del gas natural en sectores como la minería, la industria en general, así como el transporte de carga pesada en camiones, así como en vehículos de pasajeros.

En corto

Consumo de gas. A raíz de la pandemia, el consumo de gas natural el último año se redujo en 125 millones de pies cúbicos diarios, en diversos tipos de usuarios, a excepción de sectores residencial y comercial (ver tablas), según informe sobre el sector que dio a conocer Promigas