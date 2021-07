Economía







Minem reconoce que no pueden detener contaminación minera que afecta a río en Puno Ministerio admite que contaminación minera en la zona Melgar (Puno) no es un caso aislado, sino que ocurre en varias partes del país, pero frente al cual como sector no pueden hacer nada a menos que se modifique la regulación para el cierre de minas.