Si bien la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la inversión en exploración minera caería en el 2019 por segundo año consecutivo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estimó que el gasto de las empresas en ese rubro se puede recuperar este año y el siguiente.

Según información que dio a conocer el ministerio a Gestión, tenía previsto que las inversiones en la búsqueda de nuevos yacimientos mineros por parte de las empresas del ramo alcanzarán los US$ 430 millones al cierre del 2019.

Lejos de lo proyectado

No obstante, entre enero y noviembre últimos, lo invertido en exploración sumó solamente US$ 321 millones (a un ritmo promedio de US$ 30 millones mensuales). Es decir, lejos de los US$ 430 millones que proyectó el ministerio.

Para la SNMPE, lo más probable es que el 2019 cerraría con una inversión de US$ 360 millones, luego de haber crecido US$ 413 millones en el 2018. Es decir que en el último periodo el gasto en dicho rubro habría caído en 12.8%.

Más bien, para el 2020, el Minem proyecta que la inversión alcanzaría los US$ 451 millones (es decir, que crecería 9.2% respecto al 2018), y que se mantenga esa tendencia el año siguiente, llegando a US$ 478 millones en el 2021.

Empresas disienten

Pese a la proyección optimista del referido ministerio, Enrique Ferrand, gerente del sector minero de la SNMPE, puso más bien reparos a que se vaya a producir una posible recuperación de las inversiones en exploración, debido a que, anotó, aún se mantiene un marco normativo que tiene que simplificarse para promover más inversión en exploración en el país.

“Vemos con reparo el que las inversiones en exploración se recuperen (en el presente año) si es que no hay por parte del Ejecutivo un esfuerzo en identificar las trabas regulatorias que hacen que la actividad se ralentice y no tenga el dinamismo (para crecer más)”, remarcó.

Consulta previa

Señaló, por ejemplo, que una de las normativas que aún se deben simplificar para facilitar las inversiones es la referida a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios asentados en las zonas de influencia de los proyectos, pues hoy se tienen que realizar hasta cuatro procesos de consulta previa para completar todo el ciclo de la inversión minera.

En esa línea, si bien el referido ministerio aprobó una resolución que permite adelantar el inicio de ese tipo de consultas a partir de que admite a trámite el instrumento de gestión ambiental de los proyectos, Ferrand objetó que se siga exigiendo dicha consulta desde la fase de exploración. “Ni siquiera en Bolivia, que tiene mayoría de pueblos indígenas, se exige consulta para exploración minera”, reclamó.

En Corto

Inversión total. Para el 2020, el Minem indicó que espera el inicio de la construcción de seis proyectos mineros que representan una inversión comprometida que supera los US$ 3,900 millones, dos de ellos en minas de cobre, dos de oro y una de zinc.