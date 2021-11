El viceministro de Minas, Jorge Chávez, reconoció que aún no se tiene claro el ‘carácter social’ para continuar con los proyectos de inversión en sector minero e hidrocarburos.

“Están asegurados los proyectos de inversión (mineros), pero tenemos un problema, mientras no definamos lo que queremos hacer desde el punto de vista de carácter social, vamos a seguir teniendo los conflictos sociales y tenemos que conversar con nuestra población de que la minería construye no destruye, para eso tenemos que ser agresivos en la remediación y en el desarrollo de cada una de nuestra población”, señaló Chavéz durante la presentación del Informe sobre el estado del Minem ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Señaló que actualmente la población tiene una percepción de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es un gestor de la empresa minera, por lo que ahora el objetivo es que sea reconocido por ser altamente competitivo.

“Es una percepción real de lo que se percibe nuestra población y lo que queremos es dejar de lado eso (gesto de la empresa minera) para ser reconocidos por ser altamente competitivo, promoviendo el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos minero energético, propiciando la inversión para el desarrollo de nuestra nación, pero también con un carácter eminentemente social para satisfacer las necesidades de la exploración, preservando el medio ambiente, respetando la cultura de nuestros pueblos y sus tradiciones y contribuir con estos actos a la reducción de la pobreza y contribuir al desarrollo de la empresa”, sostuvo.

Precisó que el país tiene una cartera de proyectos mineros en construcción y planes para nuevos proyectos el próximo año, sin embargo, existe preocupación debido a los constantes conflictos sociales que se producen en los alrededores de estas actividades.

Detalló que en construcción se encuentran los proyectos Ampliación Santa María (US$ 121 millones), Mina Justa (US$ 1,800 millones) y Ampliación Toromocho (US$ 1,355 millones); en tanto para el 2022 se tiene previsto el proyecto Quellaveco (US$ 5,300 millones) y Tajo Chalcobamba Fase 1 (US$ 130 millones).

“Tenemos un gran potencial, pero vuelvo a repetir, tenemos que dar un carácter social. La población tiene que sentir la percepción de ese desarrollo y eso no está funcionando. Algo tenemos que hacer para que esos proyectos sean percibidos y sean aceptados por la población”, apuntó.





