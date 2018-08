Minem: Inversión de US$1,100 millones de Shougang impulsará empleo y recaudación

Al participar hoy en la inauguración de la ampliación de las operaciones de la minera Shougang Hierro Perú en Marcona (Nazca, Ica), el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, destacó que esta importante inversión --ascendente a US$1,100 millones— elevará la producción de hierro en nuestro país, lo que se traducirá en más empleos para los peruanos, además de más tributos e ingresos que el Estado destinará a la reducción de la pobreza en el país.

Con esta ampliación se incrementará la producción nacional de hierro, que de enero a junio cerró con un crecimiento de 9,8%, considerando que Shougang proyecta duplicar la suya con esta nueva obra inaugurada hoy, pasando de 10 millones a 20 millones de toneladas de concentrados por año.

Esta nueva etapa de Shougang comprende una planta de beneficio y una planta desalinizadora de agua de mar que le permitirán procesar sus concentrados. Durante la inauguración de estas obras, el ministro Ísmodes sostuvo que el Gobierno seguirá promoviendo inversiones mineras responsables, que consideren buenas prácticas sociales y ambientales, cumplan las leyes y den empleo digno y trabajo a las comunidades.

“Estamos seguros que Shougang continuará por la senda de un buen trabajo con sus colaboradores y buen relacionamiento con sus comunidades vecinas. Los invito a seguir invirtiendo en el país y apostando por el desarrollo responsable”, acotó al felicitar el esfuerzo de todas las personas que participaron en el desarrollo de la obra.

En ese contexto, el ministro de Energía y Minas recordó que el gobierno está creando un centro de convergencia y buenas prácticas minero energético para que se compartan buenas experiencias sociales y ambientales, de modo que se pueda fortalecer una visión conjunta que apunte a generar inversiones en armonía con el ambiente y las comunidades vecinas.

“Estamos acá en Marcona, en representación del Gobierno peruano y del presidente Martín Vizcarra, para celebrar la relación entre Perú y la República Popular China, que juega un rol muy importante en el mundo globalizado. Agradecemos a China por las inversiones que realiza en nuestro país, que son de las más importantes en Latinoamérica, especialmente en minería”, agregó.

A su turno, el presidente del directorio y gerente general de Shougang, Kong Aimin, destacó que desde 1993 a la fecha esta empresa ha invertido US$ 2,000 millones en el Perú y ha brindado US$ 1,500 millones a través de impuestos, tributos y, contribuciones, mientras el monto de sus compras locales llegó a US$ 1,400 millones. En tanto, sus operaciones generaron más de 4,000 puestos de trabajo directo e indirecto.

Actualmente, Perú es un importante productor mundial de metales y la actividad minera es clave en su economía, ya que estas exportaciones equivalen al 60% de los envíos totales. Estuvieron presentes en la inauguración, el embajador de la República Popular China en el Perú, Jia Guide, el gobernador de la región Ica, Fernando Cillóniz, así como funcionarios y colaboradores de Shougang, entre otros invitados.