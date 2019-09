La inversión minera ejecutada en los primeros siete meses del año alcanzó los US$ 3,011 millones, lo cual representó un incremento de 24.5% en comparación con lo registrado en similar periodo del 2018, informó el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

Durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, precisó que del total de este monto, US$ 1,338 millones se destinaron al desarrollo de proyectos en ejecución.

Asimismo, precisó que US$ 1,464 millones se asignaron a la reinversión en operaciones, 188 millones a la inversión en exploraciones y 20.3 millones al inicio de nuevos proyectos.

- Expectativas para el cierre del año

El ministro Francisco Ísmodes sostuvo que para fin de año se mantiene la expectativa de alcanzar los US$ 6,000 millones de inversión minera, monto superior a lo alcanzado en el 2018 (US$ 4,947 millones), pese a que el gremio de empresas mineras sostiene que serían menores, en alrededor de US$ 5,100 millones.

“En el 2018 se superó la meta propuesta de inversiones en el sector de US$ 4,600 millones, pues se llegó a los US$ 4,947 millones”, manifestó.

En este sentido, refirió que el año pasado se activaron importantes proyectos como Mina Justa, la ampliación de Toromocho y de Quellaveco.