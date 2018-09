Minedu: Es inviable incrementar sueldos a maestros en una UIT al 2021

La huelga de maestros del año pasado, que duró en algunas regiones cerca de tres meses, exigía -entre otras cosas- el incremento del sueldo base de los docentes . Incluso, se solicitaba que éste llegara a una UIT (que hoy está en S/ 4,150) al 2021.

Sin embargo, el ministro de Educación, Daniel Alfaro , explicó ayer durante su presentación en la Comisión de Educación, que a raíz de dicha huelga, se acordó con los maestros la elaboración de un estudio técnico que evaluara la posibilidad de incrementar hasta ese monto el sueldo básico.

"El acuerdo al que se llegó el año pasado decía que se elaborará un estudio técnico sobre el incremento gradual de docentes para alcanzar una Unidad Impositiva Tributaria al 2021, que será presentado al Ministerio de Economía y Finanzas. Era un estudio, no una promesa de incremento gradual; pero este incremento es inviable", señaló.

Para que el sueldo de un maestro llegue a una UIT al 2021 se necesitaría un presupuesto adicional al Minedu de S/ 12,000 millones. "Eso significaría que todo el presupuesto que nos den al 2021 deberíamos darlo en salarios. Y aún así, nos faltaría S/ 10,000 millones para llegar a los S/ 12,000 necesarios. Esto significa el presupuesto de más de 10 ministerios, siendo uno de ellos el Midis", detalló.

Según el ministro Alfaro explicó que este incremento no será viable porque el país no tiene la suficiente capacidad monetaria. "Lo dijimos en su momento y lo rectificamos: esta solución es inviable".

En ese sentido, dijo que si un gremio sindical propone ir a la huelga por el incumplimiento del incremento estaría faltando a la verdad. "No solo nos pone una condición imposible de negociar sino que le está dejando entrever al Magisterio que esta realidad es posible y eso me parece una falta de responsabilidad. No solo con respecto a los maestros, sino al país en general que está haciendo su mejor esfuerzo para incrementar el bienestar de los docentes", sentenció.

No obstante, el titular del Minedu dijo que en algún momento el sueldo base de los maestros debería ser el equivalente a una UIT, pero que no sería en el 2021.

Pero no solo superar los S/ 4,150 es difícil, el Minedu evalúo otros posibles incremento que también son inviables.

Así por ejemplo, Alfaro refirió que es inviable duplicar el sueldo que tenían los maestros en el 2016, que sería pasar de S/ 1,555 a S/ 3,000 al 2021. "Necesitaría de S/ 6,800 millones adicionales. Que significaría que el Minedu reste a 2,000 instituciones educativas el Plan Selva, o daría unas 3,500 becas menos o contrataría 783 mil docentes menos. E implicaría el presupuesto de ocho ministerios", precisó.

Una segunda posibilidad, que sería aumentar el sueldo al de la escala 4, que significaría S/ 2,600, demandaría una inversión de 3,700 millones. "Además de los sacrificios se requeriría un presupuesto adicional a cinco ministerios".

Otro escenario que comentó el ministro es que si se compara el salario a los estándares de México o Chile para lo cual tendría que agrupar a los profesionales menos y más pagadas veríamos que la profesión docente en México saldría S/ 2,200; mientras que si nos comparamos con Chile el salario base estaría en S/ 2,141.

Por ello, el Ministerio de Educación plantea para el 2019 un incremento de 200 soles sobre el salario base; de la misma forma que se dio en el 2017, en dos tramos.

"Este año el presupuesto está pasando de 27,500 millones de soles a 30,628 millones. Es el sector al que más se le ha otorgado un incremento presupuestal. Por cada sol que el gobierno tiene demás en su presupuesto el 30% se está yendo a educación y el resto se está yendo a 12 sectores del gobierno [...] A infraestructura le estamos incrementando el presupuesto en 71%; y al bienestar de los docentes les estamos incrementando 13%, que es S/ 2,448 millones", resaltó.



(Fuente: Presentación del Minedu en Comisión de Economía del Congreso) (Fuente: Presentación del Minedu en Comisión de Educación del Congreso)