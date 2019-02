Mincetur: Ventas al exterior superaron los US$ 47,700 millones el 2018

Las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 47,702 millones el año pasado, registrando un crecimiento por tercer año consecutivo (7.5%) y superando el récord histórico del año 2012 (US$ 46,359 millones), e acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo .

Edgar Vásquez , titular del gremio, explicó que este crecimiento obedeció al aumento de las exportaciones no tradicionales (12,6%), en particular al notable crecimiento del sector agro (15%), pesquero (26%), químico (12%) y metal mecánico (12%).

Los productos no tradicionales con mayor crecimiento fueron: pota (60%), arándano (49%), uvas y palta (26%), productos de pelo fino (20%), plásticos y sus manufacturas (16%), así como prendas de algodón (13%).

“En el caso del arándano se exportaron US$ 554 millones, superando todas las expectativas. De igual modo, las uvas (US$ 815 millones) y las paltas US$ 793 millones) alcanzaron niveles récord. Para este último producto, Perú se ubica como el segundo exportador mundial, luego de México”, señaló el ministro.

Por su parte, las exportaciones tradicionales crecieron 5.6%, principalmente, por las mayores ventas de gas natural (35%) y petróleo y derivados (16%). Las exportaciones tradicionales pesqueras (harina y aceite de pescado) también aumentaron en 8.3%; mientras que las exportaciones de minerales se incrementaron 4%.

Agroexportaciones

En 2018, las agroexportaciones, que representan el 12% de las exportaciones totales, alcanzaron un récord histórico de US$ 5,860 millones, superando así a todos los registros anteriores.

En relación a las partidas arancelarias, 68 líneas superaron los US$ 10 millones, siendo los más representativos, además de los arándanos y paltas, castañas (39%), banana (13%), mango (31%) y cítricos (3,4%), que alcanzaron valores récord.

“Frutas como las granadas (16%) y las fresas (14%) vienen escalando rápidamente y ya se encuentran entre las diez frutas más exportadas”, resaltó el ministro Vásquez.

Otros productos que registraron incrementos importantes fueron el aceite de palma (44%), frijol (43%), manteca de cacao (31%), cebolla (8%), paprika (8%), tara (10%).

Envíos de pota

Las exportaciones de pesca en el sector no tradicional aumentaron 25.8% en 2018, totalizando US$ 1,369 millones.

Así, al cierre del año, además de la pota, destacó la conserva de pescado (43.4%). España y Corea del Sur son los principales destinos de los envíos pesqueros aumentando sus compras en 13% y 39%, respectivamente.

Cabe destacar que la pota, procedente casi en su totalidad de Piura, pasó de explicar el 36% (2017) al 46% (2018) de las exportaciones pesqueras no tradicionales, al totalizar US$ 624 millones.