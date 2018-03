Mincetur: TLC Perú-Australia es pionero en involucrar a pymes en beneficios de acuerdo comercial

El acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia, que entrará en vigencia en el segundo semestre del 2018, es el primer TLC firmado por Mincetur que involucra "de forma explícita" a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de ambos países en los beneficios del pacto, dijo un funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Gerardo Meza, jefe negociador del Perú para el TLC con Australia, explicó hoy que el PAFTA (como se le conoce al acuerdo por sus siglas en inglés) incluye "un compromiso de ambos gobiernos por reunirse periódicamente y revisar" cómo las Pymes pueden aprovechar mejor las oportunidades que genera el tratado.

Durante su participación en la conferencia "Oportunidades del TLC Perú-Australia", el representante del Mincetur recordó que casi la totalidad (96%) de productos peruanos entrarán a Australia libre de arancel en el primer día de la puesta en vigencia del acuerdo, entre ellos envíos agrícolas (paltas y arándanos), textiles (prendas de algodón y artículos de alpaca) y pesqueros (truchas y anchovetas).

Meza también resaltó el elevado poder adquisitivo de los consumidores australianos con un PBI per cápita que supera los US$ 51,000, siendo el tercero más alto de la región Asia-Pacífico (detrás de EE.UU. y Singapur) y ocupando el puesto once a nivel mundial.

"Un mayor PBI per cápita implica una mayor cantidad de potenciales consumidores en el país de destino. Si bien es cierto la población en Australia no es tan grande como en otros socios comerciales del Perú, el altísimo poder adquisitivo representa un sinfín de oportunidades para las empresas peruanas", anotó Meza, quien estuvo acompañado durante el evento por el jefe negociador de Australia, Andrew Jory.

Además, el jefe negociador peruano hizo hincapié que este TLC no solo profundiza el intercambio de bienes, sino también facilita la exportación de servicios en consultoría, contabilidad, arquitectura, ingeniería y desarrollo de software; asimismo, permitirá la comercialización sin restricciones de software, apps, juegos para celulares y productos digitales en general.

"También incluye un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado, con salvaguardas para proteger o promocionar la salud pública, medio ambiente, seguridad y la lucha contra la corrupción", agregó Meza.

En el 2017, el comercio bilateral ascendió a US$ 383 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 10% entre el 2012 y 2017. Las exportaciones peruanas a Australia sumaron US$ 240 millones el año pasado, con un crecimiento promedio anual de 19% (2012-2017); mientras que las importaciones desde Australia totalizaron US$ 143 millones, con un crecimiento promedio anual de 1.3% en el mismo periodo.