Economía







Mincetur prevé recuperación de exportaciones peruanas en 2021 Solo en noviembre de 2020, los despachos sumaron US$ 3,492 millones. Destacó el crecimiento de los despachos no tradicionales a US$ 1,322 millones, un aumento de 7.4% en comparación al mismo mes del 2019, de acuerdo al Mincetur.