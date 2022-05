El turismo en el mundo -y por supuesto en el Perú- fue una de las actividades económicas más golpeadas con la llegada del covid-19 y aún mantiene sus cifras en rojo (ver gráficos). En este contexto, a inicios de abril, el Gobierno declaró en emergencia dicho sector (hasta el 31 de diciembre) y dispuso que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) elabore un plan.

Luego de 27 días de ello, finalmente el ministerio publicó dicho plan de emergencia, pero aún queda pendiente su implementación. Como parte de las medidas, se plantean incentivos fiscales.

Menciona que se gestionará un proyecto de ley para exonerar, fraccionar o suspender el IGV, IR e ITAN a prestadores de servicios turísticos, y exonerar el IGV por concepto de inscripción en eventos realizados en el Perú, para los participantes extranjeros.

Además, desafectar del IR las fluctuaciones en el tipo de cambio a prestadores de servicios turísticos y exonerar a prestadores de servicios turísticos del límite establecido para deducción de gastos por intereses de Ebitda tributario.

Si bien esta propuesta ha sido bien recibida, por ejemplo, por la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), también existen algunas dudas al respecto.

Eduardo Jiménez, jefe del Servicio de Información de Macroconsult, mencionó que “en general las exoneraciones deben ser evitadas”. “Prefiero que el gasto esté reconocido en presupuesto a que exoneres. Lo correcto sería seguir recaudando y darles un incentivo como un programa más agresivo, con mejor financiamiento, en vez de darles -por ejemplo- reducciones de IGV”, refirió.

Por su parte, David Tuesta, exministro de Economía, comentó que, por ejemplo, el IGV es un impuesto que tiene varios encadenamientos, por lo que no queda claro que el beneficio que se podría esperar signifique una mejora para toda la actividad.

“El tema de turismo ya tiene exoneración del IGV para extranjeros. Pero, para el turismo local, habría que analizarlo bien, no me queda claro que esto reactive efectivamente. ¿Cómo se va a terminar de discriminar y qué es turismo al final? ¿Se apuntará a restaurantes, hoteles o pasajes? Se requiere una evaluación más amplia, pero yo pensaría que mejor se debe apuntar a dar un financiamiento con mejores condiciones”, anotó.

Reactiva Perú

Como parte del “rescate financiero”, el Mincetur buscará gestionar un DU para reprogramar los créditos otorgados en el marco de Reactiva Perú a empresas turísticas y ampliar el periodo de gracia por 24 meses, “para aquellas empresas turísticas cuyos niveles de facturación no haya alcanzado niveles mínimos establecidos”.

Este fue uno de los pedidos propuestos por el sector turismo. Es más, Carlos Canales, presidente de Canatur, advirtió que de no darse luz verde -sobre todo a la ampliación del periodo de gracia- se afectarían 25,000 empresas que ya deben empezar a pagar entre mayo y junio.

Jiménez señaló que aunque la propuesta tiene un impacto financiero, es necesaria al tratarse de un sector que permanece afectado.

Tuesta también se mostró de acuerdo y anotó que se trata de un sector que requiere que se revalúen los programas como Reactiva porque no están en condiciones (de cumplir). “Se requiere un trabajo fino del BCR, MEF y SBS y programar en función a un tipo de índice de actividad, porque hay que tener claro que estos temas no pueden ir hasta el infinito, para no correr el riesgo de que no se quiera pagar porque se reprograma siempre”, puntualizó.

Se propone subsidio a paquetes turísticos

Parte de los objetivos y metas del Gobierno para el turismo, de cara a la publicación del nuevo plan, es que el turismo receptivo supere el millón de visitantes; el turismo interno alcance 25 millones de viajes; y el empleo turístico llegue a los 900,000 puestos; todo ello para el cierre del 2022.

En este contexto, se propone un subsidio a paquetes turísticos. Así, se plantea gestionar un programa de incentivos a la demanda para fomentar y potenciar el turismo interno en época de baja estacionalidad.

También se ha propuesto gestionar la incorporación en el reglamento de la ley del IGV e ISC, de la lista detallada de servicios turísticos exonerados del IGV para el consumidor.

Y se habla de un proyecto de ley que regula actividades de juegos de apuesta por internet.