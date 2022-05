Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, informó que como partes de las medidas y gestiones que se trabajan para impulsar el turismo interno y receptivo, el Viceministerio de Turismo solicitó al Viceministerio de Salud Pública (Minsa) gestionar la eliminación del distanciamiento social en los aeropuertos del Perú, lo que permitirá impulsar la conectividad aérea doméstica e internacional.

Respecto al espacio de estacionamiento para aerolíneas, dijo que en reunión sostenida entre los titulares del Mincetur y Mindef, esta última señaló la intención de conceder temporalmente espacios en sus plataformas para el uso de vuelos comerciales, para lo cual se impulsará la suscripción del nuevo convenio específico entre Mindef y el MTC.

El uso de la plataforma de la FAP permitirá contar con ocho posiciones de estacionamiento, las cuales representan un incremento de aproximadamente 26% en la capacidad de la plataforma del aeropuerto Jorge Chávez.

Precisó que el gasto promedio por turista extranjero es de US$ 827.68 y por turista nacional es de US$ 158, lo que -considerando el flujo de viajeros por vuelo (aproximadamente 150 pasajeros) en el AIJCH- representa una oportunidad para generar flujos de turistas por más de US$ 291 millones al contar con la capacidad adicional de las 8 posiciones.

-Aeropuerto de Cusco-

Dijo que el aeropuerto internacional Velasco Astete de Cusco presenta quejas por parte de los viajeros, debido a la revisión física del equipaje por las aerolíneas que operan la ruta.

Ante ello, el Mincetur en coordinación con el MEF convocaron a una reunión de trabajo con el MTC y Córpac, a fin de establecer acciones inmediatas para solucionar dichos problemas.

Córpac informó que hay tres escáner operativos para la sala de embarques. Sin embargo, dispone de personal insuficiente para un óptimo servicio de control y seguridad, por lo que ha solicitado al Fonafe la asignación presupuestal para ampliar el personal disponible.

Asimismo, la gerente central de Aeropuertos de Córpac, Rosario Sandoval, informó que han gestionado la reducción de tarifas para el servicio de control de equipaje de bodega por escáner, lo que permitirá reducir los costos de operación, generando un incentivo en el uso del servicio por parte de las aerolíneas y así ofrecer un mejor servicio a los viajeros.

