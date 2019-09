Los tratados de libre comercio (TLC) entre Perú y las economías más grandes del mundo han amortiguado el impacto de un crecimiento global más lento y la nación andina busca más acuerdos para reducir la dependencia del cobre, dijo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Édgar Vásquez.

Si bien una caída en los precios del cobre ha minado las exportaciones de Perú este año, los envíos de productos agrícolas y fabriles siguen en aumento, dijo el titular del Mincetur. Esto se debe en parte a sus 19 acuerdos de libre comercio con países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.

“Todavía vemos un crecimiento en las exportaciones de valor agregado y, aunque podría ser mayor, dado el contexto internacional de desaceleración, todavía es positivo”, dijo Vásquez por teléfono desde Nueva York. “Si no tuviéramos esos acuerdos, Perú estaría pagando aranceles para ingresar a los mercados y, en un contexto de desaceleración global, estaríamos aún más afectados”.

Las exportaciones de cobre del Perú cayeron 12% a US$ 7,800 millones en los primeros siete meses de este año en comparación con el mismo período de 2018, ya que la guerra comercial entre EE.UU. y China perjudicó la demanda, según el banco central. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre. Al mismo tiempo, las exportaciones de productos no básicos aumentaron 2.9%, lideradas por el crecimiento en aguacates, uvas, pescado y textiles.

Perú es uno de los 11 países, que incluyen a Canadá y países de Asia-Pacífico, que firmaron el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico que entró en vigencia a fines del año pasado. El ministro dijo que Perú tiene como objetivo ratificar el acuerdo en diciembre y agregó que el país se encuentra negociando un acuerdo de libre comercio con India.

Perú exportó US$ 13,000 millones en artículos no básicos el año pasado y apunta a aumentar las ventas a US$ 18,000 millones para el 2021, dijo Vásquez. Las mejoras a la infraestructura bajo el programa de inversión de seis años del gobierno deberían impulsar las exportaciones por encima de los US$ 20,000 millones para el 2025, ya que los menores costos logísticos hacen que los productores sean más competitivos, dijo.

Más del 90% de exportaciones