El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, en el 2021, las exportaciones provenientes de las regiones del interior de país alcanzaron una cifra histórica de US$ 40,804 millones (72.6% de la exportación total del país), cifra 31% más alta que la registrada en 2020, y 23% más alta respecto al año 2019, año pre-pandemia.

Las regiones del interior que más contribuyeron a la exportación nacional fueron Ica (10% del país), Arequipa (9.4%) y Ancash (8.2%).

En 2021, pese a la continuidad de la crisis sanitaria, el Mincetur destaca que 12 regiones lograron cifras récord de envíos al exterior: Ica (US$ 5,625 millones), Arequipa (US$ 5,310 millones), La Libertad (US$ 3,883 millones), Moquegua (US$ 3,064 millones), Apurímac (US$ 2,999 millones), Piura (US$ 2,974 millones), Cusco (US$ 2,440 millones), Puno (US$ 2,315 millones), Lambayeque (US$ 920 millones), Ayacucho (US$ 813 millones), Ucayali (US$ 88 millones) y Amazonas (US$ 45 millones).

“Seguiremos trabajando en la implementación de los Planes Regionales de Exportación que nos permitan cerrar las brechas exportadoras y de competitividad para así ampliar las oportunidades comerciales de las empresas en el sur, norte, centro y selva del Perú”, señaló el titular del sector, Roberto Sánchez.

De esta forma, en base a los registros de exportaciones regularizadas en Sunat a la fecha, en total 20 regiones de interior del país cerraron el 2021 con tasas de crecimiento positivas en comparación al 2020.

Estas son Madre de Dios (+107%), Ucayali (+97%), Huancavelica (+61%), Puno (+59%), Ica (+52%), Apurímac (+46%), Loreto (+46%), Arequipa (+44%), San Martín (+34%), Tacna (+31%), Cusco (+28%), Lambayeque (+27%), Moquegua (+23%), Ayacucho (+20%), Áncash (+19%), La Libertad (+19%), Piura (+18%), Tumbes (+15%), Amazonas (+11%) y Junín (+1%).

-Exportaciones por macro región-

En la selva (+58%), todas las regiones elevaron su exportación, como son Madre de Dios (+107%), por las mayores ventas de oro y castañas; Ucayali (+97%), por la mayor venta de aceite de palma y cacao en grano; Loreto (+46%), por la mayor venta de petróleo; San Martín (+34%), por la mayor venta de aceite de palma, palmito, café y cacao; y Amazonas (+11%), por la mayor venta de café.

En la zona central (+33%), cuatro regiones elevaron sus envíos al exterior. Tal es el caso de Huancavelica (+61%), por la mayor venta de plomo y concentrados de plata; Ica (+52%) por los mayores despachos de hierro, cobre, estaño (proveniente de Puno), uva, arándano y palta; Ayacucho (+20%), por la mayor venta de oro, tara y palta; y Junín (+1%), por la mayor venta de concentrado de plata, zinc y café.

En el norte (+15%), cinco regiones elevaron su exportación, destacando Lambayeque (+27%), por la mayor venta de frutas como arándano, palta, mango; Áncash (+19%), por los mayores despachos de harina y aceite de pescado, cobre y zinc; La Libertad (+19%), por la mayor venta de harina de pescado, palta, arándano y oro; Piura (+18%), por la mayor venta de fosfatos, crudo, uva y pota; y Tumbes (+15%), por la mayor venta de langostino y banano.

Asimismo, en el sur (+39%), todas las regiones crecieron como resultado de la mayor venta de minerales. En Puno (+59%), por la mayor venta de oro, cobre y trucha; Apurímac (+46%), Arequipa (+44%), Cusco (+28%) y Moquegua (+23%), por los mayores despachos de cobre y molibdeno; y en el caso de Tacna (+31%), por la mayor venta de molibdeno (+312%).