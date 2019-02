Mincetur: Exportaciones a EE.UU. alcanzaron nuevo nivel récord histórico El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, precisó que el año pasado, en el marco del TLC con EE.UU. las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 3,669 millones; mientras que las tradicionales llegaron a los US$ 4,250 millones.

