En el 2019, las exportaciones peruanas se incrementaron US$ 46,000 millones lo que significó un retroceso por primera vez después de tres años. Sin embargo, para este año, el Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur) es ligeramente más optimista.

El ministro del sector, Edgar Vásquez, proyectó que este año se vendería al exterior US$ 48,000 millones, aún así mencionó que este es un “escenario moderado” porque el Perú se está recuperando.

Señaló que como parte del impulso a las exportaciones no tradicionales se impulsará el sector de manufactura diversas.

Sobre el impacto del Coronavirus en el mundo, lo que podría trasladarse en una afectación del Perú, Vásquez señaló que “hasta ahora” no se han registrado retrasos en los envíos.

Además se han intercambiado información con los países de la región, quienes han manifestado que sus exportaciones continúan.

El titular de Comercio Exterior agregó que aún así se mantienen evaluando todos los escenarios.

De hecho, explicó que a nivel internacional se manejan tres escenarios: uno optimista, que espera que el Coronavirus se controle en marzo; uno moderado, que considera que el virus se controlará hacia junio; y uno pesimista, que considera que se podrá controlar recién a finales de año.

-2021-

Para el bicentenario se espera que las exportaciones sumen US$ 50,600 millones. Además se espera que entre el 2020 y 2021, los envíos no tradicionales alcancen más de US$ 15,000 millones.