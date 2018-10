Mincetur: Cerca de 13 proyectos hoteleros se ejecutan por US$ 292 millones

En el país se vienen ejecutando actualmente 13 proyectos de construcción de hoteles que en conjunto comprometen una inversión de US$ 292.7 millones, afirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia .

Con estas inversiones en marcha, se elevarán en 2,325 el número de habitaciones a nivel nacional, lo cual acorta la brecha de infraestructura hotelera. "Sin infraestructura no podemos dar servicios", apuntó el titular del Mincetur.

Dijo que dar un servicio de calidad es fundamental para atender al viajero, a fin de que el turismo receptivo crezca. "Por ello necesitamos más hoteles, más alimentos y bebidas y más transportes", señaló.

Valencia detalló que los proyectos en ejecución son Hotel Aloft Reducto (US$ 25.2 millones), Hotel Aloft Malecón (US$ 22.1 millones), Hotel Hilton Bajada Balta (US$ 33.9 millones), Hotel Palmeras (US$ 34.4 millones), Hotel IHI San Isidro (US$ 10.4 millones) y Hotel Holiday Inn Express San Isidro Lima (US$ 15.4 millones).

También Hotel Atton Miraflores (US$ 34.2 millones), Hotel MMG Miraflores (US$ 5.8 millones), Hotel Dazzler Prado (US$ 9.6 millones) y Proyecto Hotelero Vistamar (US$ 76.4 millones). Además, Hotel Luxe Miraflores (US$ 6.5 millones), Hotel IVH Miraflores (US$ 11.8 millones), Hotel Boutique IHC (US$ 7.9 millones).

Culminados

El titular del Mincetur dijo que entre el 2010 y junio del 2018 se han construido cinco proyectos hoteleros por un total de US$ 167.2 millones.

De esta manera, con la ejecución del Hotel El Libertador Westin & Centro de Convenciones, Hotel IBIS, Hotel Hilton Garden, Hotel Hyatt Centric y Hotel Tryp by Wyndham se han incorporado 1,056 habitaciones a la capacidad hotelera del país.

Paralelo a estos proyecto, Valencia dijo indicó que su portafolio evalúa solicitudes para la construcción de tres hoteles, que representarían una inversión de US$ 50.5 millones y 569 habitaciones más.

Los proyectos son Hotel Iberostar Miraflores (US$ 28.4 millones), IBIS Styles San Isidro (US$ 12.8 millones) e IBIS Budget Miraflores (US$ 9.2 millones).