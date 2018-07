Minam responde al gremio petrolero: “Reserva marina se creará de todas maneras”

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, se mantiene firme en la creación de la reserva natural marina frente a las costas de Piura y Tumbes, que deberá concretarse en el primer trimestres del 2019, pese a que desde la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) se ha criticado duramente esta decisión.

Incluso el presidente del gremio petrolero, Felipe Canturarias, calificó de “desubicada” a la titular del Ambiente por esta medida. “Cree que crear una reserva marina es algo bacán y no pasa nada”, dijo Cantuarias a inicios de julio.

“El señor Cantuarias ha reconocido que fue una frase inadecuada, pese a ello nosotros continuamos con esta iniciativa (de crear una reserva natural en el mar del norte) porque es lo que el Perú necesita . Aquí hay que hacer lo correcto”, refirió tajantemente la titular del Ambiente a Gestión.pe.

En esa línea, defendió la creación de esta área natural alegando que en dicho ecosistema, frente a las costas de Piura y Tumbes, habita el 70% de la biodiversidad marina que tiene el país. Asimismo, aseguró que la creación de la reserva natural marina Mar Pacífico Tropical no impedirá el desarrollo de otras actividades como la pesca e hidrocarburos .