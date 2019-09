La ministra del Ambiente, Lucía Ruíz, señaló que se impulsará que los municipios en el país puedan incorporar el cobro de los arbitrios en los recibos de luz o agua. ¿Con qué fin? La idea principal es que las municipalidades puedan tener los recursos suficientes para mantener los rellenos sanitarios y se ocupen, además, del reciclaje de los residuos.

Ruíz recordó que las municipalidades ya cuentan con esta facultad desde finales del 2016, pero no lo emplean. “Hay muchas municipalidades que no tienen como cobrar (arbitrios) para manejar los residuos. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte para rellenos sanitarios, pero nos preocupa que los alcaldes no cobren suficiente para mantenerlos”, anotó durante un evento de Economía Circular, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“Yo, si fuera alcalde, correría a hablar con Luz de Sur para que me coloque el cobro en el recibo porque la gente paga la luz todos los meses. Y así no tengo que estar al fin de año haciendo amnistías”, remarcó.

La titular del sector señaló que en primer lugar se hará un mapeo de cuántas municipalidades ya activaron el cobro por intermedio de cualquier servicio básico. Con los resultados, acompañarán a aquellas que aún no lo han hecho.

“Cuando tú entregas un relleno sanitario o una celda transitoria, tienes que apoyar al municipio a que lo haga sostenible (con recursos). Estamos viendo ese acompañamiento”, declaró.

Rellenos sanitarios

Al 2021, el ministerio del Ambiente espera que en el país haya 72 rellenos sanitarios y 7 celdas transitorias en 24 regiones.