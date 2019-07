Minagri plantea 137 infracciones en materia forestal y de fauna silvestre 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) prepublicó un proyecto de “Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre” que busca regular la potestad sancionadora por parte de las autoridades competentes por incumplimiento a la legislación forestal y de fauna silvestre.



Dentro de la propuesta de este reglamento se incluye la aprobación de una tabla de infracciones y escalas de multas por cuatro reglamentos referidos a: la gestión forestal; gestión de fauna silvestre; gestión de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales; así como gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades campesinas, esto -según señala norma- a fin de mantener una coherencia normativa y contar con un único marco normativo referido al régimen sancionador en materia forestal y de fauna silvestre.



De este modo, entre las cuatro tablas se establece un total de 137 infracciones en materia forestal y de fauna silvestre, y la escala de multas por cada una de ellas varía desde 0.10 UIT (S/ 420) hasta 5,000 UIT (S/ 21,000,000).



“La modificación normativa contemplará nuevas infracciones que no se encontraban previstas, así como la supresión de algunas infracciones que por la casuística no eran aplicables, con lo que se optimiza la supervisión y fiscalización y mejora el esquema de multas que impone la autoridad forestal y de fauna silvestre”, señala el proyecto.



La norma precisa además que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre ( Osinfor) y la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) deberán colaborar entre sí para la ejecución de las sanciones, medidas complementarias, medidas correctivas y medidas cautelares o provisionales que se dispongan.



Se tipifican sanciones

Al respecto, el abogado especializado en materia ambiental, César A. Ipenza, precisó que con esta tabla de infracciones el Gobierno cumple la ley y adecúa la norma a la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador.



“Es relevante (la propuesta) más aun cuando muchas veces no hay sanciones por la afectación al patrimonio forestal. El Gobierno en principio debe establecer y tipificar las sanciones si no, no puede aplicarlas. Este proyecto permite eso”, dijo Ipenza a Gestion.pe. De igual manera, agregó que el reto será dar a conocer estas sanciones en el territorio y a las autoridades regionales.



Cabe precisar que este proyecto fue presentado en el portal web del Minagri y se encuentra abierto a recibir comentarios por 30 días hábiles.