Minagri: Con Mi Agro, pseudoempresarios ya no afectarían el crédito agrario

La propuesta del ejecutivo presentada la semana pasada de convertir Agrobanco a una empresa estatal llamada Mi Agro S.A. ha despertado opiniones a favor y en contra .

“Hay posiciones a favor y en contra. Hay voces que dicen que por qué no va a estar en la Superintendencia de Banca y Seguros (Agap y Asbanc). Hay otras que dicen que se debe priorizar los pequeños. Creo que hay que ver primero quienes lo dicen, no tienen coherencia”, afirmó William Arteaga, viceministro de Políticas Agrarias.

De acuerdo al ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo , el proyecto, que estará contemplado en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y adscrito al Minagri, definirá qué es un pequeño agricultor agropecuario, los límites de crédito de los pequeños productores y la política de promoción para el sector.

En el mismo sentido, Mi Agro pasaría a ser titular de los activos y pasivos de Agrobanco. Es conocida la situación crítica de esta entidad debido a deudas por más de S/ 766 millones (60% son de créditos otorgados a 52 grandes empresas). Asimismo, las deudas no serán condonadas .

Por otro lado, el Ejecutivo advirtió una pérdida considerable de patrimonio en Agrobanco, y al cierre del 2017 se tienen registradas pérdidas por S/ 340 millones

“Dicen que se quiere favorecer con mi agro a los grandes pero va focalizado a los pequeños. Agrobanco nació como una idea excelente pero terminó tergiversándose y la mayor parte del dinero fue asignado a algunos malos exportadores”, aseguró.

“Históricamente ha habido, no siempre grandes, pero algunos malos o pseudoempresarios, o timadores, que se han levantado el banco. Eso queremos corregir”, añadió.

Hasta ahora, los pequeños productores representan el 82% de los clientes del banco, estos reciben sólo el 50% de la oferta crediticia total al igual que los medianos y grandes productores.

Ante ello, el proyecto contempla un límite de crédito para lo cual se contará con un capital de S/ 250 millones y otros S/ 100 millones (destinado por el ministerio de Economía) que servirán como capital para otorgar créditos a productores durante este año.

Respecto al riesgo que habría en los pequeños productores, Mostajo afirmó que el problema es que los pequeños productores no tienen acceso a financiamiento en la banca privada y que Agrobanco solo llegaba a un 5%.

En cuanto a la morosidad, Arteaga aseguró que “lo de la gran morosidad de los pequeños productores es mentira”.

“Hay mucha gente que habla por un tema de feeling pero no con conocimeinto de causa. Ahí están los documentos públicos. El pequeño en el Perú siempre ha pagado. Sabe que si es un mal cliente no le dan su capital de trabajo”, refirió.

Asimismo, el viceministro expresó a Gestion.pe, que “dentro de lo que es el reenfoque del ministerio de Agricultura, es buscar la asociatividad, la mejora de la productividad y el acceso al mercado”.

“Si no tenemos eso, por más que produzca más no va a tener rentabilidad porque no tengo precio al generar sobreproducción. Si no partimos del mercado, nada va a ser rentable”, finalizó.

Al cierre de abril de 2018, el Agrobanco mantiene una cartera de colocaciones por S/ 1,312 millones, financiando diversas actividades del sector agropecuario como cultivos de uva (26% de la cartera total), pecuaria (14%), café (11%) y cacao (5%).