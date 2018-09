Minagri: Continuidad de Chavimochic y Majes Siguas sigue en evaluación

La decisión final respecto a la continuidad de los proyectos de irrigación Chavimochic III , en La Libertad, y Majes Siguas II , en Arequipa, continúa en “evaluación” por parte del Ejecutivo, según explicó el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo.

“Aún no hay (una decisión sobre ambos proyectos). Lo estamos evaluando uno a uno . Hemos empezado por el sur en este caso ( Majes Siguas) e incluso he pedido a los equipos técnicos que hagan una evaluación para que nos pronunciemos como ministerio”, refirió tras su presentación en la Comisión Agraria del Congreso.

A reglón seguido, anotó que “en su momento” el Ejecutivo dará a conocer la decisión final respecto al futuro de ambos proyectos de irrigación, que continúan paralizados.

“El Gobierno está muy preocupado sinceramente en destrabar las obras de infraestructura, dado que muchas de ellas – y esto lo digo de manera general – que se han ejecutado por emergencia, por ejemplo, están con procesos de arbitraje o problemas en la construcción como la represa Paltiture. No se debe olvidar que estas obras tienen un beneficio común, por lo que vamos a pedir apoyo del Legislativo para que nos ayuden a destrabar”, comentó.

Chavimochic y Majes Siguas

¿Cuál es la situación actual de ambos proyectos? Chavimochic III , ubicado en La Libertad, está parada desde finales del 2016, pendiente de una inversión de más de US$ 90 millones para culminar la presa Palo Redondo, además del canal madre.

Las opciones que se manejan para esta infraestructura, concesionada a Odebrecht y Graña y Montero, es continuar el proyecto como obra pública o bajo el mismo esquema de la concesión. Bajo este último modelo, la constructora Odebrecht propuso continuar con la iniciativa y evitar un proceso de arbitraje.

Mientras que Majes Siguas II, en Arequipa, tiene pendiente la suscripción de la adenda 13 que incorpora US$ 110 millones adicionales al proyecto de US$ 550 millones para un cambio tecnológico.

La aprobación de los recursos adicionales depende del MEF, ya que lo único que tenía asegurado son US$ 96 millones del Gobierno Regional, y no los US$ 14 millones adicionales que necesita.