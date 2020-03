Minagri: agroexportaciones crecieron 1.5% en enero, pese a brote del coronavirus

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que, pese a las problemas generados por el coronavirus en el mundo, las agroexportaciones peruanas sumaron en enero ventas por US$ 775 millones, un aumento de 1.5% en comparación con el mismo mes de 2019 (US$ 763 millones).

Los principales productos del ranking agroexportador fueron uvas frescas, mangos frescos, espárragos frescos, café sin tostar, sin descafeinar, arándanos frescos y mango congelado.

También bananas tipo "Cavendish Valery" frescos, alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico mayor o igual a 80% volumen, quinua y cebollas frescas. Estos 10 productos concentrarían el 74% del total exportado.

Las exportaciones tradicionales representaron el 5% del total exportado, mientras que las no tradicionales el 95% restante.

En el primer mes del año, se resaltaron los mayores valores en uvas frescas, que alcanzaron US$ 323 millones (+26%); mangos frescos, US$ 89 millones (+10%); espárragos frescos, US$ 45 millones (+26%); mango congelado, US$ 16 millones (+23%); alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico mayor o igual a 80% volumen, US$ 13 millones (+354%); entre otros.

Por otro lado, el Minagri reveló que los principales destinos de los envíos fueron los Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, España, China, Colombia, México, Ecuador, Corea del Sur y Canadá. Estos 10 países concentraron el 82% del total del valor FOB exportado.