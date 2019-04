Minagri: Agrobanco todavía no camina a la velocidad que  necesita el sector

La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, afirmó que Agrobanco "todavía no camina a la velocidad que se necesita" por lo que está en conversaciones con el presidente de esta entidad para cambiar este panorama, y convertirla en una entidad más dinámica.

" No voy negar que Agrobanco todavía no camina a la velocidad que se necesita, (por lo que) tenemos que revisar varios aspectos . He tenido una reunión con su presidente y hemos tenido un intercambio de información muy interesante. Sin embargo, necesitamos tomar decisiones rápidas porque el crédito tiene que llegar al campo, que es lo que se necesita", precisó durante su presentación en la Comisión Agraria del parlamento.

A reglón seguido, la titular del sector Agricultura dijo que se necesitan "algunas condiciones especiales" para el otorgamiento de líneas de crédito, especialmente para algunos cultivos. "Eso es algo que vamos a trabajar con Agrobanco", apuntó.

En ese sentido, precisó que a la par se va incentivar que la banca privada ingrese al sector agrario , aprovechando el inicio de operaciones del banco holandés Rabobank, que está enfocado en la agroindustria. "Este es un banco con una experiencia enorme en el sector agricultura, por lo que creo que será un socio muy interesante para el sector".