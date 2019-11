En Perú, quienes más gastan en el terreno del e-commerce son los millennials, según un estudio realizado por Linio.

Los millennials peruanos cuentan con un ticket promedio de S/ 620. Pasan cuatro minutos con 27 segundos buscando y comprando productos, la mayoría investiga precios desde dispositivos móviles y termina su proceso de compra a través de una computadora o laptop, señaló el marketplace.

Por otro lado, entre las características de los baby boomers, se encuentra un ticket promedio de S/ 607; mientras que zapatillas, smartphones, televisiones y computadoras son los productos más buscados. En cuanto al tiempo promedio de búsqueda y compra en línea, este llega a tres minutos con 29 segundos.

La Generación Z, la más joven de todas, pasa más tiempo que las demás buscando productos y tiene el ticket promedio más bajo, ya que apenas empiezan su vida profesional. Entre sus artículos favoritos se encuentran los videojuegos, ropa de moda y smartphones.

Por último, la Generación X se diferencia por interesarse en las categorías de smartphones y moda en sus búsquedas, pero añadir a sus compras productos de salud y belleza, televisores e incluso computadoras. El tiempo que pasa realizando este proceso es de cuatro minutos.

Al compararlo con otros países de la región, Perú tiene el ticket promedio más alto, con US$ 167 por compra, unos S/ 563.28. Le sigue Chile con US$ 153, México con US$ 139, Argentina con US$ 120, y por último Colombia con US$ 119.

(Cuadro: Linio) Linio

Mercado regional

Las ventas en el comercio electrónico en América Latina comenzarán una etapa de estabilidad. De acuerdo con eMarketer, en el 2020 se estima que el crecimiento sea de más del 11%, con una facturación de US$ 68,710 millones y 3.1% de participación del total del retail en la región.

Los perfiles de consumo de cada generación cambiarán con el paso del tiempo, al igual que sus hábitos y estilo de vida. Se espera que el ticket promedio de los Millennials y Generación Z aumente al igual que su crecimiento profesional y que las compras de los Baby Boomers y Generación X se diversifiquen.