Responde a críticas de presunto conflicto de intereses dado que el Estudio de Abogados de su familia tiene como clientes a una serie de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

"Se ha deslizado la idea, de que tengo un especial interés porque el Estudio de Abogados - al que ya no pertenezco - pero que es de mis hermanos y mis padres ha brindado servicios a Cooperativas. Primero, eso no es un descubrimiento ya que si ustedes revisan los archivos, desde el primer momento que se empezó a tocar este tema, señalé que yo he trabajado toda mi vida con Cooperativas, incluso mi padre ha sido coautor de la ley de Cooperativas, es decir, estoy involucrado al 100%", explicó en RPP Noticias.

Agregó que, en ese contexto, se tenga "cuidado". "Cuando me indican que no puedo legislar o no puedo debatir respecto de temas que mis hermanas y familiares tengan clientes, entonces si estoy en problemas porque mejor dejó mi curul, ya que de donde yo vengo es de un Estudio de Abogados que veía todas las áreas del derecho. No tiene sentido de que me abstenga", opinó.

En esa línea, remarcó que no tienen ningún impedimento para debatir sobre "todos los temas" y legislar en la materia.

Cooperativas

​En otro momento, el legislado dijo que está a favor de que las Cooperativas sean supervisadas, pero cuestionó que sea la SBS. "La propuesta de congresista Letona es válida y habrá que analizarla. Estoy contento porque se ha avanzando ya que, por primera vez, hay unanimidad de que las Cooperativas sean supervisadas", explicó.

Consideró que ahora - tras la decisión del Pleno de que el proyecto de Ley de Cooperativas retorne a la Comisión de Economía y Producción - viene una discusión para analizar la propuesta de la congresista Letona. "Estoy convencido de que no salimos de este Congreso sin que la Cooperativas de Ahorro y Crédito sean supervisadas", advirtió.