Según la última información del INEI en el trimestre móvil marzo-mayo no sólo cayó la ocupación en Lima, sino también la PEA y casi en iguales magnitudes (Ver tabla) ¿qué significa?

Significa que la gente que perdió su empleo no está buscando trabajo. Son todos aquellos que antes de la cuarentena eran autoempleados, independientes y que no les interesa un trabajo asalariado o ven muy difícil acceder a uno de ese tipo por todas las restricciones propias de la cuarentena. Entonces pasan a formar parte de la población no activa, salen de la PEA.

Y además no salen a buscar empleo porque de alguna manera les llega algún bono del gobierno…

Eso también puede ser parte de los motivos para no buscar trabajo, pero es más lo otro, que no hay o lo que hay no le acomoda a su condición previa a la cuarentena.

La población inactiva (NO PEA) se incrementó en 93% en Lima, llegando a casi 5 millones de personas según las cifras oficiales…

Lo que encuentro es que hay un doble comportamiento en los que perdieron el empleo. De los que eran asalariados, la mitad se queda en su casa y no busca -o no hay donde buscar- empleo. Y de los autoempleados e independientes, el grueso se queda en su casa y sale de la PEA.

Y es esa población no activa la que esta, en estricto, subsistiendo y la que sale a la calle a buscar ingresos a la menor oportunidad…

Probablemente, en marzo y abril, el grueso de la gente que salió de la PEA se quedó en casa, pero en mayo, y más en junio, la gente autoempleada e independiente dijo tengo que salir a trabajar y salió, por lo que debe estar retornando a la PEA y eso se vería en las cifras del trimestre móvil abril-junio y en los siguientes.

¿Las cifras oficiales podrían contener mas desempleo del que se ha registrado en el trimestre móvil marzo-mayo; ¿es decir, puede haber desempleo oculto?

No veo cómo. Las preguntas de la encuesta fueron las mismas y lo que me dicen es que ya desde antes de la pandemia las entrevistas de la encuesta se hacían por teléfono. Lo que habría que ver es si la tasa de no respuestas ha aumentado, mi impresión es que no ha cambiado mucho. Pero, más allá de los problemas que pueda haber tenido la encuesta, las cifras parecen tener sentido.

¿Cómo ve el panorama para el empleo en Lima y hacia cuándo se estaría revirtiendo la caída que viene registrando?

Lo que espero es que esa gente que está ahora fuera de la PEA, la población ahora inactiva y que siempre han sido autoempleados o trabajadores independientes, tiene que regresar al mercado laboral, tienen que hacer algo porque el país no tiene un sistema de protección social que les permita tener un ingreso de subsistencia hasta que la situación mejore.

Creo que para el trimestre mayo-julio empezaremos a ver un aumento en la PEA, que la gente que salió de ella va a retornar y, por lo tanto, aumentará el número de desempleados (aquellos que perdieron el trabajo pero que buscan activamente un empleo) y también de empleados, que son los dos componentes de la PEA.

“Ahora está resultando mucho más caro ser formal. Y, además. el formal va a enfrentar más competencia informal”.



¿Y qué tipo de trabajo va a aumentar más?

El trabajo informal aumentará más. Es más, de acá a un año veo un crecimiento importante del empleo informal en Lima y en el país.

¿Y a qué se debe ese pronóstico?

Lo que viene haciendo el gobierno va a ocasionar que sobrevivan las empresas grandes, que son las que pueden tener las espaldas financieras para implementar los protocolos, que los están cambiando permanentemente, pero en las empresas pequeñas y medianas la tasa de mortalidad va a ser bien alta. Entonces, en un año va a haber más informalidad laboral y más concentración empresarial.

Quiere decir que se agudizaría esa tendencia que ya venía de atrás…

Así es, esa pequeña proporción que ya teníamos (comparado con estándares internacionales) de pequeñas y medianas empresas se va a hacer incluso más chica, porque los protocolos lo tienen que cumplir tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas, y el costo es, obviamente, mayor para éstas últimas.

“El gobierno está incentivando la informalidad, a través de los requisitos para el reinicio de actividades”



No se entiende por qué el gobierno exige tantos protocolos, planes de vigilancia de seguridad en el trabajo a las empresas formales, mientras que por otro lado aplica medidas muy laxas para contener la informalidad en las calles…

Por eso digo que el aumento de la informalidad no va a darse sólo en el corto plazo, creo que de acá a uno o dos años vamos a tener mucha más informalidad. Esperemos que el próximo gobierno haga algo al respecto. Porque ahora está resultando mucho más caro ser formal. Y, además. el formal va a enfrentar más competencia informal.

Efectivamente, creo que el gobierno está incentivando la informalidad, a través de estos requisitos para el reinicio y que no es sólo el protocolo de salud, sino el de Produce, el del municipio, el del gobierno Regional, Indeci, y la lista no acaba.

Antes de la pandemia teníamos alrededor del 60% de informalidad empresarial y más de 70% de informalidad laboral. ¿A cuánto llegarán en un año?

No me sorprendería ver crecer la informalidad en 10 puntos porcentuales, de acá a un año.

La consecuencia de una mayor informalidad es grave para la economía…

Es gravísimo lo que está pasando, porque acelera la polarización que ya había en el país entre el sector formal y el informal, y me llama la atención la poca sensibilidad que hay en el gobierno frente a este tema.

¿Y a qué se debería esa poca sensibilidad?; ¿El gobierno no entiende lo grave que es que aumente la informalidad?

Yo creo que hay una suerte de tendencia ideológica que domina en el gobierno y que no es favorable a las empresas.

SUSPENSIÓN PERFECTA

El mecanismo de suspensión perfecta de labores apunta a preservar los empleos, pero se ve que no ha funcionado por la poca aprobación de solicitudes. ¿Cuál es su opinión?

Lo que se sabe es que hay unas 30 mil solicitudes presentadas, de las que sólo se han aprobado 300 y como 2,800 han sido denegadas. Lo que hay que decir en primer lugar es que este gobierno no ha inventado la suspensión perfecta de labores, ya estaba en la legislación. Lo que ha hecho este gobierno es poner obstáculos, impedir su uso. Si en una situación como esta de crisis por la emergencia sanitaria, donde muchas empresas están prohibidas de operar, no puedo aplicar suspensión perfecta de labores, no se me ocurre bajo que condiciones sí se podría aplicar.

Y el resultado ha sido el contrario, puesto que ha inducido despidos de trabajadores por parte de la empresas…

Si, porque si las empresas quieren sobrevivir, al no tener la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores, de alguna manera van a despedir, y ya deben estar haciéndolo. Entonces, lo que vamos a tener es que el Poder Judicial se va a llenar de casos de trabajadores que consideran que no se les podía despedir y lo han hecho, y por ello presentarán sus demandas.

El Dato

La Encuesta Permanente de Empleo (EPE) se realiza en los distritos de la provincia de Lima y de la provincia Constitucional del Callao. El tamaño de la muestra para el trimestre móvil marzo-abril-mayo 2020, es de 4800 viviendas particulares resultando 1600 viviendas mensuales distribuidas en 400 conglomerados.

Las claves

-PET. población en edad de trabajar, es aquella de 14 y más años que al encontrarse en edad productiva es potencialmente demandante de empleo.

-PEA. población económicamente activa, es la fuerza de trabajo, la integran las personas que están ocupadas y las que buscan estarlo.

PEA ocupada. Aquella que tiene empleo

PEA desocupada. Es aquella que busca activamente un empleo

PEA NO activa. Es la población inactiva.