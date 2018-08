Midori de Habich: "La unificación del sector debe empezar con una plataforma en común

Midori de Habich cree que, cada vez más, al financiamiento se le está agregando otro componente, que es la eficiencia. No solamente se trata de recursos, añade, sino también de cómo los usamos.

“En particular, creo que como sistema de salud general tenemos un problema de eficiencia técnica tanto en el tema de producción como del sistema hospitalario. Mucha gente del Minsa, gobiernos regionales y del Minedu no se atiende en Essalud porque no hay oferta”, afirma.

Para una visión de largo plazo, la exministra sugiere seguir una recomendación de la OMS: comenzar por unificar el sistema de información.

“En el Perú, tenemos algo que se puede explotar, que es el Tedef. Es una plataforma por la cual los privados registran la transacción en tiempo real sobre qué se le hace al paciente, y eso va acompañado de una verificación de la condición de asegurado”, detalló.

Indicó que Susalud lo habilitó para el sector privado y ya tiene diez años funcionando. Esto requiere, agregó, ser puesto en valor porque es un bien público a disposición y es políticamente menos complicado que decir “vamos a unificar todo mañana”. La unificación debe comenzar con una plataforma en común.

Finalmente, dijo que el problema de los bonos o la CTS no va a ser nada en comparación con la ola de presión que se viene con las tecnologías caras. Es difícil que un subsector enfrente eso por sí solo. “Debemos tener, como otros países latinoamericanos, un sistema de evaluación de tecnologías o apoyarnos en la Alianza del Pacífico”.