César Santisteban, director del área de estadística del Midagri, explicó a Gestión que han proyectado que a diciembre habría 1.01 millones de empadronados, de los cuales 328,839, alrededor de un 32%, calificarían para recibir el insumo, es decir, tener 5 hectáreas de cultivo o menos, no usar fertilizantes orgánicos, entre otros requisitos.

Al respecto, Eduardo Zegarra, ex jefe de asesores del Midagri e investigador de Grade, advirtió en Exitosa que un proceso de empadronamiento para hacer llegar la urea a los que la necesitan tomaría aún entre dos y tres años en completarse, por lo cual consideró que no se tiene aún destinatarios definidos a quien entregar el insumo.

Además, indicó que preocupa el hecho de que el proceso de compra nuevamente esté atravesando objeciones de la Contraloría.

Zegarra explicó a Gestión que si la ganadora de la buena pro (Ready Oil Supply) cometió algún tipo de falsedad (al no declarar su experiencia real en la venta de urea), “como parece que ha ocurrido”, sería mo-tivo de descalificación, pero no de anulación de todo el proceso, “y (en tal caso) se debería (dar la buena pro) al siguiente ganador”. Si se postergara otra vez la compra, indicó que la urea llegaría en diciembre, y así no tendría sentido ya tal compra.

