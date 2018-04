Mexicana Sanfer en tramo final por la compra de Hersil

VANESSA OCHOA FATTORINI

Desde marzo del 2017, Laboratorios Hersil mostraba interés por vender, tratándose de una operación compleja al ser una empresa familiar conformada por varios accionistas. Y si bien se conoce que han sido ocho los postores que se presentaron para poder hacerse de las acciones del laboratorio local (Gestión 06.02.2018) solo habría quedado uno, según pudo conocer Gestión el martes informó el 04 de abril . Pese a ello, aún el acuerdo no se logra.

E l postor que estaría más interesado sería Sanfer, de México (Gestión 04.04.2018), empresa que el año pasado adquirió el 51% de la arequipeña Laboratorios Portugal.

La empresa ha quedado prácticamente sola en la competencia en vista de que en febrero la brasileña Eurofarma desistió de seguir en la puja.

Recordemos que otra argentina, Roemmers, también dio un paso al costado en el proceso en el último trimestre del año pasado.

“A fines de febrero, Eurofarma anunció a su gente que ya no iba a participar en la operación y Hersil empezó a negociar con Sanfer, pero su socio peruano (con el 49% de Portugal) no tiene interés de participar en la operación”, sostuvo una fuente.

Además, un punto donde no hay acuerdo es el precio que se debe pagar por Hersil. Tanto Eurofarma en su momento como Sanfer han ofrecido entre US$ 50 millones y US$ 55 millones por el laboratorio, pero es una c ifra que no convence a la familia , evitando alcanzar el acuerdo.

Traslado de planta

Son varios los aspectos sobre los que tendrían que ponerse de acuerdo ambas empresas. Ocurre que si Sanfer se hace del laboratorio local, se llevaría la producción a la planta de Arequipa.

“La planta en la que ahora opera Hersil si bien es parte de la familia, es propiedad de una empresa del grupo, y Hersil la arrienda, pero el costo es alto. Es un alquiler sobre la tasación actual, y no le conviene a Sanfer mantener ese esquema de alquiler”, señala otra fuente.

En medio de este escenario, las posiciones al interior de la empresa están divididas, ya que mientras algunos se inclinan por obtener más valor por la venta, otros quieren seguir con el proceso.

Lo cierto es que la operación se seguiría dilatando, entre llegar a un acuerdo, redactar un contrato y discutir punto por punto. Pero también hay una parte de la familia que no quiere vender, anotaron.

A estas alturas, no hay un avance cierto y la operación podría estar detenida.

Divididos

La participación dentro de Hersil está dividida entre varios hermanos, pero no de manera pareja; el que tiene más acciones goza del 34%, mientras que otros tienen 17%, otros familiares van desde 0.5% hasta 5% de las acciones. También hay accionistas de inversión con 5%.