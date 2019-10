La noche del último 28 de octubre, cuando en el Cercado de Lima se desarrollaba la procesión del Señor de los Milagros, el servicio del Metropolitano colapsó en algunas estaciones de la Vía Expresa como Canaval y Moreyra, Angamos, Benavides y también en la Estación Central.

Los reclamos no se hicieron esperar en las redes sociales, contrastado con la situación que vive Chile en cuanto a costos del transporte público. Al respecto, el diario La República de Colombia recientemente hizo un comparativo de los precios del transporte en Sudamérica.

El resultado arrojó que el Metropolitano, con un precio de US$ 0,74, se ubica en el tercer lugar entre los sistemas de transporte público de Sudamérica, solo superado por Montevideo (Uruguay) y Santiago de Chile (Metro y Transantiago).

Costos del transporte público en Sudamérica 2019. Fuente: La República (Colombia)

Según el VIII Informe de resultados sobre calidad de vida de Lima Como Vamos, el Metropolitano registró 720,000 viajes diarios en el año 2018. Sin embargo, esto es solo el 2.9% de las movilizaciones diarias en Lima. Aún hay un 58.3% de limeños que diariamente se moviliza en Bus, combi o cúster para llegar a su trabajo o centro de estudio. Teniendo en cuenta esto ¿Es posible que exista un contraste entre el precio del transporte y la calidad del servicio?

Medios de transporte utilizados en Lima y Callao para ir a trabajar o estudiar 2017

"La gente se va a seguir quejando porque hay una sobredemanda ya que nuestro sistema de transportes aún está en pañales. En todos los países, los buses (como el Metropolitano) son un complemento a los sistemas de alta capacidad como son los metros. Son seis líneas de metro que están en planes desde antes del año 2000. Actualmente solo tenemos una de las seis líneas y la línea 3 y 4 aún no están ni en construcción. El Metropolitano y la Línea 1 no pueden atender la demanda de transporte", comenta Alfonso Flórez, presidente de Fundación Transitemos.

El transporte y su política de subsidios

Los principales sistemas de transporte en el mundo cuenta con una política de subsidios que impacta. Tal es el caso de Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires, cuyos metros cuentan con subsidios. En el Perú, la situación no es distinta: La Línea 1 del Metro de Lima cuenta con subsidios.

Sin embargo, el Metropolitano no cuenta con subsidios y los operadores obtienen sus ingresos de forma exclusiva con la recaudación de los pasajes

"El Metro de Lima es subsidiado, la tarifa real es de S/7.50 y no la podría pagar nadie. En cambio, la tarifa regular del Metropolitano no tiene subsidio", explica Alfonso Flórez.

Metro de Lima

De hecho, en septiembre del año pasado los operadores del Metropolitano buscaron elevar el pasaje de S/ 2.50 a S/ 2.85. Sin embargo, la Municipalidad de Lima, con Luis Castañeda bloqueó la medida a través de una medida cautelar, lo cual ha llevado a ambas partes a un arbitraje de la CCL.

En diálogo con Gestión, José Díaz León, gerente general de Lima Bus Internacional, uno de los cuatro operadores del Metropolitano, señaló que no existen planes para elevar la tarifa hasta que no se resuelva dicho arbitraje. Pero ¿aún más caro el Metropolitano?

"Si tenemos que poner la tarifa técnica real, el Metropolitano debería ser más caro. Las tarifas debería ser más alta todo el año (por el costo de operación). Es un servicio público manejado por privados", explica Flórez, de Transitemos.

El caso de los buses del Metropolitano

En 2008, Cofide, el banco de Desarrollo del Perú, otorgó un crédito de US$ 50 millones a cada uno de los cuatro consorcios ganadores para operar el Metropolitano. Este préstamo no era solo para la adquisición de los buses artículados de 18 metros, sino también para los alimentadores, adquisición de equipos, autopartes, montaje de patios, talleres, entre otros.

Así, según información de Protransporte reportada de Lima Como Vamos al 2018, el Metropolitano opera 300 buses (155 rutas expreso) en hora punta matutina y 267 buses (130 buses expreso) en hora punta nocturna coon intervalos de paso de 3 minutoso en servicio regular y 2 minutos en servicio expreso.

Sin embargo, los buses parecen ser insuficientes para la demanda del Metropolitano, que a pesar de no ser usado por la mayoría de la población limeña, tiene momentos de colapso como el ocurrido recientemente. A pesar de ello, los operadores aún no han podido devolver el préstamo a Cofide.

"Los buses aún se adeudan a Cofide porque aún no se cubren los costos iniciales. El proyecto estuvo mal estructurado desde el inicio. Se les pidió a los concesionarios poner el 100% de la flota desde el primer año cuando aún no había la demanda necesaria. Ahora que la hay, los buses están obsoletos, se tienen que renovar, pero los concesionarios aún no han pagado los buses antiguos", explica Flórez, reflejando un problema más grave en el sistema de transporte.

A esto hay que sumarle que el Metropolitano no ha siquiera iniciado su extensión hasta Carabayllo. En diálogo con este medio, Lima Bus Internacional ya anunció que no está pensado aumentar los buses del Metropolitano hasta que no se culmine dicha ampliación que, podría estar en el 2021. De hecho, actualmente el punto norte del Metropolitano es el que concentra la mayor demanda de pasajeros.

Demanda del Metropolitano por Estaciones 2017

No existen soluciones a corto plazo

Flórez, de Transitemos, recalca que no existen soluciones a corto plazo para el sistema de transporte urbano en Lima. Lo más cercano sería insistir en que salgan las Líneas 3 y 4 que permita una mayor integración con la Línea 1 y el Metropolitano. Esto tardaría por lo menos 20 años, estima.

“Con lo que cuesta la Línea 2 del metro, se podrían haber adoptado soluciones de superficie (buses) por toda la ciudad que podrían haber solucionado los problemas a mediano plazo. Sin embargo, la solución de largo plazo es un sistema de metro complementado con otro sistema de buses, es decir tener un sistema de transporte multimodal. A eso tenemos que apuntar y debemos tener paciencia”, concluye.