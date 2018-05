Mesa Redonda sobre retail: Demasiada regulación de un lado de la vereda e informalidad por el otro

1. Un desafío grande sigue siendo la informalidad



Mario Campodónico, gerente general de Cencosud.

El nivel de competencia se multiplica, ya no solamente en los formatos tradicionales, sino también con la aparición de nuevos formatos. Ello también implica un replanteo del tablero de juego. Y un desafío grande sigue siendo la informalidad.Mientras que tengamos el nivel de regulación que tenemos y compitamos, cruzando la calle, con alguien que no tiene ningún control sanitario de ninguna naturaleza, seguimos jugando en desventaja. El escenario en sí se ve un poco más desafiante.

Una importante panificadora me comentaba sobre una reunión que había sostenido sobre el tema de la regulación del contenido de los productos industrializados.

Pero el pan industrializado es solo 3% del consumo total del Perú. O sea, se está haciendo un esfuerzo de regulación para el consumo del 3% del pan del país. Esa inconsistencia que existe es tremenda. Ese ejemplo es bien gráfico de lo absurdo del manejo de las legislaciones.

Al final de cuentas, se termina legislando sobre la excepción y no sobre la regla. Mientras eso no cambie va a ser sumamente complicado. Se termina fomentando la informalidad.

Percy vigil, gerente general de MegaPlaza.

Me preocupa mucho la informalidad. Me preocupa que no se haga nada contra ella. Ese sí es un problema real y no veo que haya voluntad de alguien para atacarla. Mientras no haya voluntad de eso no nos podemos quejar que muchos rubros no crezcan.

No se mide con la misma vara a todos, ¿cuál es la exigencia a Saga Falabella y cuál es la exigencia a una galería? Creo que hay diferencias muy grandes que deberíamos considerar. Hay un control exagerado para algunos y no hay control para otros. Eso pasa en el mismo país, en la misma ciudad. Primero, por el lado de la Sunat; segundo, por el lado del Ministerio de Trabajo. Empleo formal muy bien, pero todos. Y tercero, por el lado de Indeci. A nosotros nos ponen normas hasta para la distancia entre sillas en el patio de comidas.

3. Las tremendas barreras burocráticas, lejos de haberse agilizado se han endurecido

Juan José Calle, CEO del Centro Comercial Jockey Plaza. Hoy en día, el crecimiento de los espacios comerciales físicos, los centros comerciales, los centros de experiencia, los centros de entretenimiento se encuentran con unas tremendas barreras burocráticas, que lejos de haberse agilizado se han endurecido.El promedio para desarrollar un centro comercial, desde que un operador tiene el terreno hasta que pone la primera piedra, es de más de tres años. Tenemos miles de ejemplos en la ciudad, donde hay proyectos que pueden tener 5 o 6 años. La primera vez que escuchamos hablar del centro comercial Puruchuco, por ejemplo, debe haber sido hace 7 u 8 años, o más. Y todavía no se logra construir. Y cuando ha estado ha a punto de construir, le sacan una nueva ordenanza que lo va a hacer volver al inicio.

Hablamos de la generación de unos 5,000 empleos directos y otros 5,000 empleos en el proceso de la construcción. Uno puede tener todo el entusiasmo y la capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias, tecnologías y todas las formas innovadoras de hacer negocio y convivir con ellos; se puede tener el mercado para atenderlo, pero cargamos una mochila que no hemos sido capaces como sociedad ni como país de agilizar.