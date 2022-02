Para la temporada de verano, Mesa Redonda importó solo el 40% de los artículos que importó en el 2019. La decisión se dio no solo por factores internacionales recurrentes desde la pandemia, sino también ante las restricciones al inicio del 2022 para el ingreso a las playas y el avance de la variante ómicron en el país.

El alza del precio en los fletes navieros es aún una preocupación para los importadores del emporio comercial. Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos del Perú (Aimpe), indicó que el costo para traer dicha mercadería fue entre US$ 18,000 y US$ 24,000, lo que antes podía costar hasta US$ 2,000.

“Los importadores estuvieron limitados de capital y eso de alguna manera no incentivó en la importación, sumado también que China tuvo alta demanda de pedidos. Además que el tipo del cambio no ayudó mucho a los comerciantes”, comentó a Gestión.pe.

Y es que para la importación de esta y otro tipo de mercadería para diversas campañas se debe realizar con cuatro a cinco meses de anticipación; sin embargo, los productores en China estuvieron trabajando con el 50% del personal, por lo que muchos pedidos fueron retrasados.

“Se abona el 50% como primer pago y el resto una vez llegada la mercadería, pero como todos piden a China sus productos, los de Mesa Redonda estuvimos en cola. Cuando se intentaba pedir más cantidad de productos, nos decían que no había”, comentó.

Por otro lado, desde que se indicó que las playas estarían cerradas por año nuevo y las posteriores limitaciones para el ingreso a estas por el avance de la variante ómicron, como en la playa de Chorrillos, se ha visto poca afluencia en Mesa Redonda. En lo que va de esta temporada veraniega, se cerró enero con un nivel de ventas del 60% respecto al nivel prepandemia.

Incluso, el pasado primer domingo de febrero, siendo fecha de carnavales en Lima, no fue motivo para asistir a Mesa Redonda. Lo que en años prepandemia hubiera significado gran afluencia de compradores en los tres domingos del mes, “hoy parece ser un día más” para los comerciantes.

“La gente parece ya no hacer demasiada vida social en este verano, incluso ya no quieren comprar piscinas ante el temor de contagiarse”, dijo Díaz y señaló que la campaña de artículos de verano seguiría hasta mediados de marzo.

En tanto, los comerciantes del emporio también están esperando que se impulse la campaña escolar una vez el gobierno aclare el retorno presencial de los escolares a las aulas este año.

En años previos a la pandemia, desde inicios de enero algunos padres anticipaban las compras de las listas de útiles escolares, pero dada la incertidumbre de no contar con una información definitiva por parte del Ministerio de Educación, esto termina influyendo en las ventas de Mesa Redonda.